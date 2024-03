Viha maandades tasub tõepoolest maha jahtuda

Ilmselt on nii mõnigi lugeja kehva teeninduse või näiteks liiklusavarii peale vihastades hakanud suurest pahameelest olukorda siunama. Ilmselt parandas see hetkeks enesetunnet. Rühm Ohio Osariigiülikooli teadlasi oletab aga, et see kergendus jääb üürikeseks.

Kommunikatsiooniprofessor Brad Bushman ja praegu järeldoktorantuuris viibiv Sophie Kjærvik vaatasid läbi 154 varasemat uurimust. Enam kui 10 000 inimese andmeid hõlmavas metaanalüüsis leidsid nad, et viha maandamiseks tasub vähendada hoopis enda füsioloogilist erutust. Teisisõnu võiks inimene sõna otseses mõttes maha jahtuda.

Ajakirjas Clinical Psychology Review kirjutavad autorid, et abi on stressivastastest tehnikatest. Näiteks võiks inimene sügavalt hingata, mediteerida, teha mõnd ärksameelsust toetavat tegevust või harrastada joogat. Aidata võib isegi ühest kümneni lugemine.

Nii mõnigi füüsilisem tegevus osutus võrdlemisi kasutuks või vastuoksa ärritust suurendavaks. Poksikoti peksmine, sörkjooks, rattasõit ja ujumine jäid tõhususelt rahulikumatele tegevustele alla. Kes sörkjooksule läks, võis tagasi tulla hoopis vihasemana.

Metaanalüüsi andmetes esindatud inimesed olid erineva soo, vanuse, rassi ja kultuuritaustaga. Autorid lähtusid analüüsil kahefaktorilisest emotsiooniteooriast. Selle järgi koosnevad kõik tunded, viha nende hulgas, kehalisest erutusest ja mõttelistest tähendustest. Vihast võib aidata vabaneda töö ühe, teise või mõlema kallal.

Varem on uuritud pigem mõttemaailmaga seonduvat ja kognitiivse käitumisteraapia toel on võimalik seda tõendatult muuta. Kjærvik ja Bushman keskendusid aga just vähem uuritud erutusele.

Järeldoktor sai töö koostamiseks innustust eeskätt populaarsust koguvatest lõhkumisruumidest. Need on asutused, kuhu inimesed saavad tulla oma viha välja elamiseks asju lõhkuma. Uuring lükkas nüüd ruumide toetava mõju ümber. Erutust vähendavad tegevused osutusid tõhusamaks igas olukorras ja igat sorti uuritavate seas.

Kehalistest tegevustest vähendasid erutust vaid kehalise kasvatuse tund ja pallimängud. See viitab, et kui liikumine mänguliseks muuta, võib sellega kaasnev lõbu viha siiski leevendada. Viha eest ära joosta pole aga mõtet.

