Lähedalt mööduvad tähed mõjutavad Maa kliimat

Me ei ole maailmaruumis üksi, aeg-ajalt on meil käinud ka külalisi. Nüüd selgub, et Päikesesüsteemist on mõnikord teisi tähti nii lähedalt mööda käinud, et nad on muutnud isegi siinsete planeetide orbiite. Muutusi on üle elanud ka Maa orbiit ja selle tagajärjel ka meie planeedi kliima.