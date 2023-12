Pingviinid katavad unevajaduse mõnesekundiste tukastustega

Inimestena inimühiskonnas võib see olla keeruline nii bioloogilistel kui ka ühiskondlikel põhjustel, kuid tuleb välja, et maailmas on üks linnuliik, kes just niimoodi jupikaupa magabki, ja väga edukalt.

Värske teadusuuring on tuvastanud, et valjaspingviinid võivad tukastada tuhandeid kordi päevas, ainult mõneks sekundiks korraga. Nii saavad nad summaarselt kokku selle üksteist tundi uneaega, mida nad ööpäevas vajavad.

Paul-Antoine Libourel Prantsusmaalt Lyoni Närviteaduse Uuringukeskusest ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Science, et mikrotukastuste võime võib olla valjaspingviinidel välja kujunenud seepärast, et neil on vaja pidevalt valvsust säilitada.

Pesitsusajal peab üks valjaspingviinivanem hoolega valvama, et röövlind nende muna ei napsaks, sellal kui teine vanem on ise toiduretkel. Samuti tuleb kaitsta pesa teiste pingviinide eest, kes tahavad pesamaterjali varastada.

Libourel ja ta kaaslased panid 14 Kuningas George'i saare valjaspingviinikoloonias elanud isendile elektroodid külge. Nii said nad mõõta lindude ajus ja kaelalihastes esinenud elektrisignaale. Aktseleromeetri ja GPS-seadme abil said nad aimu linnu liigutustest ja liikumisest. Lisaks sellele linde ka filmiti ja vaadeldi mitu päeva ka vahetult.

Nii selguski, et valjaspingviinid magasid kas püstiasendis või muna peal lamades keskmiselt alla nelja sekundi korraga ja kuni enam kui 10 000 korda päevas.

Pesitsuskoloonia äärealadel said pingviinid magada rohkem ja kauem kui koloonia kärarikkamas ja sagimisrohkemas keskpaigas.

Teadlased ei mõõtnud seekord otseselt, kui taastavalt lühiuni lindude füsioloogiale toimis, kuid asjaolu, et lindude pesitsemine kulges üldjoontes edukalt, lubab oletada, et nende närvisüsteem sai puhata piisavalt.

Liboureli ja kaasautorite väitel osutab nende uuring, et unest võib kasu olla ka uneaega vähehaaval juurde kogudes, vähemalt mõnedel liikidel.

Seni on uneteadlased soovitanud ikka pigem pikemaid uinakuid eelistada — ja tundub olevat enam kui kindel, et inimeste puhul kehtivad need soovitused täiel määral edasi.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.