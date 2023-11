Teadur: Eesti laevavrakid paistavad silma esemerikkusega

Priit Lätti sõnul paistavad Eesti keskaegsed laevad silma selle poolest, et need ei ole tühjad, vaid leiurohked. Saksamaalt ja Hollandist leitud keskaegsed laevad on enamasti tühjad. "Meil on need leide täis ja leiud on seinast seina, mis annavad aimu alates söömisest pardal, rõivaste kandmiseni kuni navigatsioonivarustuseni laeval," ütles ta.

Lätti võttis stuudiosse kaasa ka puulusika, mis pärineb ilmselt aastast 1300. Sellega söödi arvatavasti mitmeviljapudru-laadset sööki.

Samuti leidsid arheoloogid Lootsi tänava laevavrakilt jalanõusid, millest kõiki oli kantud. "Asjatundja vaatas jalanõud üle ja selgus, et need on omajagu vatti saanud. Mõnel juhul oli neid ka käepäraste vahenditega parandatud," sõnas Lätti. Stuudios kaasas olnud jalatsil oli näiteks tald lahti.

Leitud jalatsid viitavad Lätti sõnul sellele, et laevaga juhtus õnnetus. "Ma ei usu, et inventar laevas niisama vedeleks, vaid ilmselt oli tegemist laevahukuga. Inimesed peavad kiirelt laevalt minema pääsema ja kõik oli segi paisatud," ütles ta.

On teada, et Lootsi vraki lähedal asub maa sees tegelikult üks veel vanem vrakk. "Leiul on aga maa sees kõige parem. See on sajandeid vastu pidanud seal ja küll see peab veel. Eks me vaikselt loodame, et uurimismeetodid ja teadmised suurenevad ja seetõttu ei tormata ka kõike kohe välja kaevama. Välja võetakse need, mis jäävad kuidagimoodi ehitustegevusele ette," selgitas Lätti.