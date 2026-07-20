Lugeja küsib: kui pikalt säilivad sügavkülmutatud marjad?

Hoidistamiseks sobivad kõigi valmistusviiside puhul ainult parima kvaliteediga viljad ja marjad. Tasub meeles pidada, et ükski hoidistamisviis ei suuda parandada tooraine madalat kvaliteeti. Siiski sobivad moosi keetmiseks poolküpsed, väikesed ja katkised, kuid muidu korralikud marjad, mis ei sobi külmutamiseks ega toormoosiks.

Sügavkülmutamine ei ole imetehnoloogia, kuid hea viis säilitada pikemat aega värskeid marju ja köögivilju väikseimate vitamiinikadudega. See sobib hästi marjade, kuid mitte kõigi puuviljade (õunad, pirnid jt) ega ka mitte kõigi köögiviljade (rohelised lehtköögiviljad, salatid jmt) säilitamiseks.

Bioloogilist ja keemilist ohtu ei tohiks olla ka mitu aastat sügavkülmas seisnud marjades, eriti kui need enne söömist läbi kuumutada. Maitse läheb aga lõpuks toidust ära ja lisandub külmiku lõhn. Reeglina säilivad toidud paremini madalamal temperatuuril.

Kui vanal ajal oli jääkambri temperatuur vaid pisut alla nulli (kuni –4 kraadi), siis tänapäeva sügavkülmikud on reeglina –20 kraadi juures. Sellest parem oleks veel –40 kraadi. Parim temperatuur oleks –60 kuni –80 kraadi, aga selliseid külmikuid tavaliselt kodudes ei leidu. Koduste vajaduste jaoks ehk aastaseks säilitamiseks sobivad –20-kraadised tingimused hästi.

Kõva koorega marjad säilivad paremini

Külmutatult säilivad paremini kõva koorega marjad, näiteks sõstrad, pohlad ja jõhvikad. Maasikad, vaarikad, kirsid ja mustikad on õrnemad ehk lagunevad külmutamise ja hilisema sulatamise järel ning võivad ka värvi kaotada. Seega võiks marjad aasta jooksul ära süüa ja varusid uuendada.

Marjad peaksid olema küpsed, terved ja puhtad. Õrnemaid marju võib külma panna ka pesemata, otse koduaiast või metsast. Kui aga külmutada püreed või moosi, tuleb arvestada vedelike paisumisega külmumisel, seega tuleb jätta tühja ruumi umbes kümnendiku anuma jagu.

Sügavkülmas saab hoida ka herneid ja oakaunu, kuid need on soovitav enne külmutamist blanšeerida, st korraks kuumas vees või aurus töödelda. Võib lisada ka pisut soola, nii on toit ohutum, lihtsam kasutada ja säilib paremini.

Sügavkülmas tasuks luua süsteem ning panna eelmisest suvest jäänud marjad ühte riiulisse ja kasutada need ära esimeses järjekorras. Hoidiste äraviskamisele võib mõelda siis, kui need on seisnud juba mitu aastat ja värsket kraami on rikkalikult.