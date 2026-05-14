Trennijoovastus teeb heldeks

Olete võib-olla just lõpetanud hommikuse trenni või sörkjooksu ja tunnete end energiast pulbitsevat, valmis tegusaks päevaks. Nüüd selgub, et sest heast tundest võib peale te enda olla üsna otsest kasu ka teistele. Nii väidavad Briti teadlased.

Joe Costello ja ta kolleegid Portsmouthi Ülikoolist kirjutavad ajakirjas Psychology of Sport & Exercise, et treeningust saadud meeleolu tõus teeb mõned inimesed heldekäelisemaks.

Aga seda ainult juhul, kui need inimesed oma trenniaegset higistamist ka ise nautinud on.

Costello ja ta kolleegid kutsusid katseid tegema enam kui sada täiskasvanud inimest, kellest osa jäljendas laboris statsionaarsel treeningseadmel istudes jalgrattasõitu, teine osa, kontrollrühm istus lihtsalt sama kaua sadulas, ilma pedaale sõtkumata.

Mõlemale rühmale pakuti vaadata BBC telemängu Bargain Hunt, kus ostetakse ja müüakse antiikesemeid. Teadlaste mõte oli näidata katseisikuile midagi, mis peletaks igavust, eriti neil, kes niisama istusid, kuid ei tekitaks ka liiga tugevaid emotsioone.

Enne ja pärast sadulas istumist täitsid osalejad meeleoluküsimustikke, pärast kõike seda mängisid aga ise pärisraha peale mänge, võimalusega annetada raha ka heategevuseks või lihtsalt võõrale inimesele.

Selgus, et need osalejad, kes tundsid end pärast paigalsõidujalgratta väntamist tublisti energilisema ja erksamana, annetasid oluliselt rohkem ja suurema tõenäosusega. Kellel aga trenn meeleolu ei parandanud, need, vastupidi, annetasid vähem.

Teadlaste sõnul ei teinud inimesi heldemaks seega mitte trenn ise, vaid sellest saadud meeleolu tõus.

Varasemad uuringud on näidanud, et treeningu toimel võib inimestel tõusta dopamiini tase. Dopamiin on hormoon, mis reguleerib nii meeleolu kui ka motivatsiooni ja tasutunnet.

Teadlased tõdevad, et nende uuringust võib olla kasu heategevusorganisatsioonidele. Kui need küsivad annetusi strateegiliselt just näiteks rahvaspordiürituse lõpul, siis saavad nad oma heategevaks otstarbeks tõenäoliselt eriti rohkesti raha.

