Tehisaru ja kunstelu tõid viimsepäeva neli sekundit lähemale

Ühiskond
Tänavu lahutab maailma metafoorsest maailmalõpus 85 sekundit.
Tänavu lahutab maailma metafoorsest maailmalõpus 85 sekundit. Autor/allikas: Jamie Christiani/Bulletin of the Atomic Scientists
Metafoorselt väljendudes on inimkond nüüd maailma lõpust 85 sekundi kaugusel, osutab üleilmne ekspertkogu oma iga-aastases raportis. N-ö viimsepäevakella seierit panid neid seekord neli sekundit kesköö suunas nihutama tehisaru, sünteetilised organismid, aga ka suurriikide aetav poliitika.

Rühm eksperte hindab igal aastal maailma seisukorda metafoorse viimsepäevakella abil. Värskeima hinnangu järgi lahutab inimkonda keskööst ehk üleilmsest katastroofist nüüd 85 sekundit. Tegu on kõige halvaendelisema näiduga ettevõtmise ajaloos, vahendab Live Science.

Ekspertrühma sõnul suurendab inimkond ise ennast ähvardavat katastroofiohtu, arendades tuumarelvi, suutmata kliimuutusega tegeleda ja kiirustades tehisaru kasutuselevõtuga. Värskeimas raportis nimetavad nad inimkonna praegust kurssi jätkusuutmatuks. Samuti kutsuvad nad üles riigijuhte eesotsas USA, Venemaa ja Hiinaga otsima lahendusi, kuidas olukorda siiski päästa.

Viimsepäevakella nihutav ekspertkogu tegutseb mittetulundusliku ajakirja Bulletin of the Atomic Scientists katuse all. Viimase asutasid 1945. aastal USA Manhattani projekti teadlased, eesmärgiga hoiatada maailma tuumasõja ohu eest. 

Tuumaeskalatsioon

Ühe põhjusena nihutas ekspertkogu viimsepäeva kella seiereid suurte tuumariikide soovi tõttu geopoliitilist vastasseisu eskaleerida. Maailma suurvõimude vaheline konkurents on ekspertide sõnul paisunud täielikuks võidurelvastumiseks. Sellest annavad tunnistust nii Hiina üha kasvav tuumalõhkepeade ja -platvormide hulk, aga ka USA, Venemaa ja Hiina otsus uuendada oma tuumaarsenali kandursüsteeme. 

Ühtlasi mõistsid autorid uues raportis hukka, et tuumarelvadest loobumise nimel ei tehta rahvusvahelist koostööd. Viimane USA ja Venemaa vahel 2010. aastal sõlmitud tuumarelvade vähendamise lepe New START aegub tänavu 5. veebruaril. Sellega saab ekspertkogu sõnul punkti ka ligi 60 aastat kestnud ponnistus kahe suurima tuumariigi konkurentsi ohjata. Ühtlasi võib USA praegune valitsus kaaluda tuumarelvade katsetustega jätkamist. 

Tuumakonflikti taustal kogub maamunal hoogu kliimamuutus, mida maailma riigid pole ekspertkogu sõnul samuti suutnud ohjata. Pigem hindavad raporti autorid seniseid samme hävitavaks: fossiilkütustest loobumise plaanidest pole suudetud kinni pidada ja Trumpi administratsioon on taastuvenegia tehnoloogiat hoopis rünnanud.

Tehisaru ja n-ö peegelelu

Arendades edasi mulluse raporti teemaderingi, hoiatas ekspertkogu ka seekord reguleerimata uute tehnoloogiate eest. Eriti ohtlikuna tõid nad välja võimaluse peegelorganismide loomiseks. Taoline keemiliselt loodud sünteetiline elu oleks molekulitasandil Maal iseenesest arenenud elu n-ö peegel. 

Eksperdid pelgavad, et sellised peegelorganismid võivad üle võtta Maa looduslike mikroobide ja muude organismide ökoloogilise niši. Samuti pelgavad nad, et immuunsüsteem ei suuda organisme peegelorganismide eest kaitsta, mis võib vallandada surmavaid pandeemiaid. 

Teise ohuna toovad autorid välja tehisaru. Esiteks suudab see paljundada kiiresti väärinfot. Teiseks võtavad riigid selle aga üha enam kasutusele oma riigikaitses. Kerget lahendust ühelegi nimetatud murele ekspertide sõnul ei paista. Niisamuti takistab autokraatse valitsemise kasv kogu maailmas kõigi raportis välja toodud kriisidega tegelemist.

Toimetaja: Airika Harrik

Tehisaru ja kunstelu tõid viimsepäeva neli sekundit lähemale

