Google'i tehisaru tiražeerib Youtube'i tervisenõu

Interneti tekke ja olemuse kohta esitatud selgitused rajanevad valdavalt tehnoloogilistel asjaoludel. Formaalselt korrektne põhjendus eirab interneti leviku ja populaarsuse taga olevat olemuslikumat asjaolu. Nendeks ei ole mitte tehnoloogilised, vaid inimlikud ajendid. Võib ka öelda, et internet rajaneb kahel inimlikul alussambal. Nendeks on uudishimu ja surelikkus.

Interneti maskotiks sobib kass. Soovitavalt tegemas midagi naljakat. Kassivideote alla koondunud sisu kajastab uudishimu, eelistatavalt millegi positiivselt erutava lootuses. Kui uudishimu toob inimesed internetti kasutama, siis sealt lahkutakse kahtlustusega, et hiljutised kõrvetised, silmade sügelus ja nahaalune muhk on raske haiguse tunnused.

Interneti kasutusmustris tulevad omakorda esile kolm tüüpilisemat vormi. Kõige suurema osa inimese tähelepanust saab õigupoolest tähelepanu kõrvalejuhtimine. Otsitakse midagi keskendumisele vastupidist. Sellist, mille ootus vabastab väikese dopamiinidoosi. Antud meelelahutuslikku tahku kajastabki kassivideote populaarsus.

Teise tunnusliku interneti tarbimise ajendi tutvustamise eel olgu täpsustatud, et see temaatika asub e-posti kontrollimise ja otsingumootori kasutamise järel veebitegevuste populaarsuse edetabelis kolmandal kohal. Inimeste vajaduste ja huvide mõttes on siiski teine koht, kuna ajalooliselt on sellega kokku puutunud üle 80 protsendi internetikasutajatest.

Teisel kohal on nn paanika osakond ehk viimasel ajal plahvatuslikult kasvanud terviseinfo. Kassipilte vaadatakse, kui tahetakse end hästi tunda. Kui end halvasti tuntakse, vaadatakse tervisteemasid. Erinevalt meelelahutusest moodustab tervisealane internetikülastus suure, aga personaalsema, oluliselt vähem jagatud ja seega varju jääva interneti kasutusmustri.

Kolmandaks on tingimuslikult rahakoti, s-o ostlemise ja rahanduse teemad. Ostlemine võib sageli reeta alateadlikku eneseravi. Ostuteraapia järgneb tihti pärast seda, kui inimene on leidnud endale diagnoosi ja vaadatud rahunemiseks mõnda kassivideot.

Arenenud riikide tervishoiusüsteemid ei suuda rahuldada heaoluga harjuva ja vananeva populatsiooni teabe ega nõustamise vajadusi. Tehtavate pingutuste tulemusel tõusevad teenuste hind ja pikenevad ravijärjekorrad. Väärtusahelate tõrked toovad pakkujate sekka IT-ettevõtted ning suhtlemisoskusega juutuuberid. Arstiabi kõrval on internet kõige kättesaadavam, näiliselt põhjalik ja vähemalt kasutamise ajal tasuta tervisealaste arvamuste allikas.

Kõik on liikumises, sealhulgas väärtussüsteemid ja inimeste suhtumine autoriteeti ning asjatundlikkusse. Tänapäeva patsiente julgustatakse olema informeeritud, tegelema iseseisva ennetusega ja olema oma ravis senisest aktiivsem osapool. Uus normaalsus, mida isegi arst ootab, on enne arsti juurde minekut tutvuda inforuumis oma sümptomite ja probleemiga.

Inimlik vajadus on ka ärimudelite kandvaks teljeks. Tervisealase teabe vajadust asusid esmalt rahuldama otsingumootorid ja tervisefoorumid. Teabe saamine nõudis sellegipoolest päris palju personaalset vaeva. Selle tõrke leevendamises leidsid omale võimaluse YouTube'i kanalites tervisealast teavet pakkuvad suunamudijad.

Nende eesmärk pole kellegi ravi, vaid võita inimeste tähelepanu. Selle eest kukub tema rahakassasse kilisev münt. Tähelepanumajanduse ärimudeli loogika on lihtne. Tähelepanu saadakse uudsuse, vastuolude ja kiireid lahendusi lubava enesekindlusega. Arsti külastamine ja tema ajaprooviga meditsiiniline nõuanne tundub selle kõrval liiga aeglane ja tingimuslik.

Tervisealase teabe demokratiseerumise tee värskeim vorm on tehisintellekti pakutavad nõuanded. Need on personaalsed, sünteesivad keerulist teavet, tõlgivad ravialase keele arusaadavamaks, vähendavad ebakindlushetkedel kognitiivset koormust ja toetavad selgitustega kontrollitunnet. Plusside poolele võib lisada, et nõuanne on neutraalne, rajaneb autoriteetsetetel allikatel ega pärine klõpsude kogumisest huvitatud juutuuberi käest.

Vimase osas on siiski vara rõõmustada. Google'i TI-agent pakub otsinguteenuse lehel omapoolse kokkuvõtliku vastuse. Seda tehakse igasuguste otsingute puhul. Teadlasi huvitas just tervisealastele päringutele lisatud kokkuvõte. Nad kontrollisid üle 50 000 tervisealase päringu juurde esitatud kokkuvõtte allikaid. Selgus, et kõige sagedasemaks teabeallikaks polnud tervishoiuorganisatsioonide ega teadusajakirjade veebisaidid, vaid YouTube.

Tegemist on uue algusega. Tervisealase teabe otsimine muutub tasahilju aktiivseks nõustamiseks. Oodata on seni põhilist vastutust kandvate tervishoiu organisatsioonide vastuseisu. Pahandamine ega traagilised juhtumid ei asenda kasvavat vajadust. Seda teeb internet, mis rahuldab uudishimu ja tuletab meelde surelikkust.

