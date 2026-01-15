X!

Kohvitopsist saab iga sõõmuga tuhandeid mikroplastiosakesi

Foto: Merilin Pärli / ERR
Kui hommikul kodus kohvi juua ei jõua, siis on hea krabada topsike seda kuuma ärkveleajavat jooki mõnest ettejuhtuvast bensiinijaamast või mugavuspoest.

Seal pakutakse seda enesestmõistetavalt käepärases papptopsis, millele saab soovi korral isegi väikese rüüpamisavausega plastkaane peale panna.

Kuid hommikuse idülli rikub ära rühm Austraalia teadlasi, kes on uurinud, kui palju eritub topsi plastiga kaetud sisepinnalt pisikesi kahtlase tervise- ja keskkonnaväärtusega mikroplastiosakesi.

Mikroplastina on määratletud ühest mikromeetrist suuremad, kuid viiest millimeetrist väiksemad plastitükid.

Chengrong Chen Brisbane'ist Griffithi Ülikoolist ja ta kolleegid korjasid uuringu tarbeks Brisbane'i ümbrusest kokku 400 kohvitopsi, osa neist üleni plastist, osa papist, kuid õhukese plastist sisekattega.

Nad uurisid plasitükikeste eraldumist kahel temperatuuril: nii jääkohvile omasel viiekraadisel kui ka kuumale kohvijoogile omasel 60-kraadisel, eeldades, et kohvijoogi kuumus on kindlasti ka eraldumist soodustav tegur.

Selgus mitu tähtsat tõika. Esiteks, materjal on oluline. Plastsisemusega papptopsidest tuli mikroplasti välja vähem kui täielikult plastist topsidest.

Teiseks, temperatuuri mõju on suur. Kuumast topsist eraldus osakesi umbes kolmandiku võrra rohkem kui jahedamast.

Kui juua täielikult polüetüleenist topsist 0,3 liitrit kohvi, siis võib alla neelata enam kui 360 tuhat mikroplastiosakest.

Kõrgselgusega piltidelt ilmnes, et täisplastist topside sisepind on papptopside omast märksa krobelisem. Just selle krobelisuse tõttu pääsebki pisiosakesi sealt kergemini lahti.

Suurema kuuma käes plast pehmeneb ja paisub, kohati aga tõmbub kokku. See liikumine hõlbustab krobeluste lahti pragunemist ja joogi sisse sattumist.

Mure on seda suurem, et kogu maailmas kasutatakse igal aastal hinnanguliselt umbes 500 miljardit ühekorra-kohvitopsi.

Uuringu autorid pakuvad ajakirjas Journal of Hazardous Materials: Plastics lahenduseks välja korduvalt kasutatavate keraamiliste, klaasist või terasestki tasside laiemat evitamist.

Kui aga jooki siiski topsist pakkuda tahetakse, tuleks jälgida, et seda sinna liiga tulikuumana ei valataks.

