Europal ei tarvitse kohaliku elu jaoks siiski piisavalt energiat leiduda

Elu võimalikkuse poolest on astronoomide ja planeedihuviliste tähelepanu pälvinud enim üks neljast niinimetatud Galilei kuust, Europa, jääga kaetud kera, mille pinna all loksub arvatavasti üleilmne soolase vee meri, kus on väidetud olemas olevat just niisuguseid tingimusi, mis võiksid soodustada isegi elusolendite olemasolu.

Nüüd aga järeldab rühm teadlasi oma uurimistöös, mis on avaldamist leidnud ajakirjas Nature Communications, et tõenäoliselt ikka Europa pinnaaluses meres elu olla ei saa, sest seal ei liigu piisavalt rohkesti elule kättesaadavat energiat.

Paul Byrne Ameerika Ühendriikidest St Louisest Washingtoni Ülikoolist ja ta kolleegid võtsid oma arvutustesse sisse Europa mõõtmed, tema merealuse kivise sisemuse arvatava koostise ja Jupiteri raskusväljast tulenevate loodejõudude põhjustatud perioodilised nihestumised ning saanud tulemuseks, et Europal ei leidu tõenäoliselt ei laamade tektoonilist liikumist, merepõhja kuumaveeallikaid ega muud geoloogilist aktiivsust, mida elu eeltingimuseks oleks tingimata vaja.

Tõenäoliselt ei avastaks ookeani sukeldunud allveelaevnikud ühegi uute lõhe ilmumist, ühegi vulkaani purset ega isegi mitte kuuma vee mulinat mere põhjas. Nii rahulik ja sündmustevaene merepõhi tähendab aga tõenäoliselt ka seda, et kogu meri on elutu.

Byrne ja ta kolleegid otsustasid merepõhjas toimuvat mudeldada, kui olid taibanud, et just see piirkond on Europaga tegelevate teadlaste pilgu alla jäänud seni lubamatult napilt.

Europa jääkate on arvatavasti 15 kuni 25 kilomeetrit paks, meri, mis laiub arvatavasti üleilmselt kogu pinna all, võib olla kuni sada kilomeetrit sügav. Europa on natuke väiksem kui meie Kuu, aga vett on seal arvatavasti palju rohkem kui Maal.

Vee all asuv taevakeha kivine südamik on erinevalt meie planeedi tulikuumast süvasisemusest Byrne'i ja kolleegide arvutuste järgi juba miljardeid aastaid tagasi maha jahtunud.

Kuid isegi kui Europa meres elu ei olegi, pakub see taevakeha teadlastele ikkagi suurt huvi. Palju loodetakse teada saada kosmoseaparaadi Europa Clipper viie aasta pärast kavandatavast lähimöödalennust.

Aga elu võib kuskil mujal kosmoses ju ikkagi olla.

