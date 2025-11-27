X!

Taimekaitsevahendid ja muud levinud kemikaalid ründavad kõhubaktereid

Tervis
Foto: NIH/ (CC BY 2.0)
Tervis

Tööstuses ja põllumajanduses on tarvitusel suur hulk keemilisi ühendeid, mille toime eeldataksegi enamasti piirduvat selle tööstusliku või põllumajandusliku rakendusega, mis neil on.

Kuid päris nii see ei ole, ja kaugeltki mitte, nagu näitab ka üks äsjane mahukas ja ülevaatlik uuring, mille tulemused on avaldamist leidnud ajakirjas Nature Microbiology.

Indra Roux Inglismaalt Cambridge'i Ülikoolist ja ta kolleegid uurisid enam kui tuhande tööstusest ja põllumajandusest pärineva saasteaine toimet inimese soolestikus elavatele kasulikele bakteritele. Vaatluse all oli 22 kõige levinumat bakteritüve.

Teadlastel õnnestus oma valikust tuvastada 168 kemikaali, mis on mõnele neist baktereist mürgine.

Suurem osa nendest ainetest jõuavad ka söögi, joogi või muu kokkupuute kaudu inimese kehasse, kuid nende kahjulik toime kasulikele bakteritele ei ole seni nii väga teada olnud.

Uuritud ainete seas oli taimekaitsevahendeid nii seente, putukate kui ka umbrohu tõrjeks ning tööstusaineid, mis leiavad kasutust tulekindluse tagamisel ja plastidele soovitud omaduste andmisel.

Roux ja kolleegid tõdevad, et kõige rohkem leidus inimese mikrobioomi kahjustavaid aineid just seenetõrjevahendites ja tööstusainetes, millest bakterivastane toime tuvastati umbes 30 protsendil.

Inimese soolestikus elab keskmiselt umbes 4500 erisugust bakterit, kes aitavad inimese kehal ladusalt talitleda.

Muutused mikrobioomi koosseisus võivad kaasa tuua mitmesuguseid tervisehädasid, alates seedehäiretest ja ülekaalust kuni immuunsüsteemi kahjustuste ja vaimutervise muredeni.

Teadlased olid ise ka üllatunud, kui tugevat toimet mõned nende uuritud ained mõnedele kõhubakteritele avaldasid, kuigi need ei leia ei tööstuses ega põllunduses kasutust sugugi bakterite, vaid hoopis näiteks putukate või tuleleekide leviku vastu.

Teadlased loodavad, et nende leitud seosed aitavad masinõppesüsteemidel edaspidi üles leida teisigi võimalikke mikrobioomikahjustajaid, mida nad praegu ei uurinud.

Nad sedastavad, et uute tööstus- ja põllumajanduskemikaalide kasutuselevõtule, peaks eelnema ka väljaselgitus, kuidas nad inimese kõhubaktereile mõjuvad.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Samal teemal

kõige tähtsam vara

11:38

Uuring: kuulsuse ahelad kipuvad lauljaid enneaegu lämmatama

07:05

Taimekaitsevahendid ja muud levinud kemikaalid ründavad kõhubaktereid

26.11

Ülitöödeldud toit rikub söömisharjumusi eriti just nooremail täiskasvanuil

25.11

Müüt või tõde: haigus lööb välja kolmandal päeval

25.11

Füsioterapeut: skolioosi teke valest istumisasendist on müüt

24.11

Silmaarst: silmade hõõrumine võib anda märku lapse nägemishäirest

24.11

Väsimus kaob, kui nanolilled noorendavad rakke

20.11

Antibiootikumiresistentsus jõuab Eestisse reisilt ja Ukrainast

20.11

Inimene on kohanenud elama looduses, mitte tänapäeva linnas

19.11

Mikroobivastased pinnad ei pruugi antibiootikumide toimet ohustada

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

13:03

Uuring: hea hinde püüdmine suurendab ärevust ja vähendab motivatsiooni

11:55

Ilmasõjajärgsed ühepereelamud on defitsiidi ja praktilise meele nägu

09:47

Digitaalne komandanditund rahustab poliitikute meeli

26.11

Leidlik tehnoloog muudab mudapressi toidumasinaks ja jäägid maitsvaks roaks

26.11

Turba sobivus kütuseelementi tuleneb nanotasandi struktuurist

26.11

Eneli Kindsiko: karjäärimudel kasvatab õpetajate järelkasvu asemel bürokraatiat

26.11

Põhikooli matemaatikaeksami tulemustes peegeldub süvenev ebavõrdsus

ajatu klassika

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo