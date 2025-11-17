X!

Vaimuhäire võib tekkida ka üheainsa geeni muutusest

Tervis
Foto: wellcomeimages / Creative Commons
Tervis

Geeniteadlased on seni rääkinud, ja kindlasti põhjendatult, et suuremat osa inimese omadusist ei määra mitte üks geen ja selle variandid, vaid mõni mitmete eri geenide ja nende variantide kombinatsioon.

Sama on kehtinud ka kõigi vaimsete häirete nagu skisofreenia, ärevushäire ja depressiooni kohta: nende soodustamiseks on vajalikuks peetud mitme geeni koostoimet, tegelikuks ilmnemiseks aga enamasti veel ka genoomiväliste tegurite toimet.

Rahvusvaheline teadlasrühm on tuvastanud geeni, mille variant võib täiesti üksipäini esile kutsuda skisofreenia, psüühikahäire, mis toob kaasa ebatavalist käitumist ja ebakohast reaalsustaju.

Johannes Lemke Saksamaalt Leipzigi Ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Molecular Psychiatry, et skisofreeniat võib ainutegurina esile kutsuda geen nimega GRIN2A.

Lemke ja ta kaaslased analüüsisid andmeid 121 inimese kohta, kellel see geen tavapärasest erines. Neil õnnestus näidata, et mõned selle geeni variandid on seotud skisofreeniaga, mõned aga ka mõnede teiste vaimuhäiretega.

Selgus ka, et selles geenis esineva muunduse korral ilmnevad vaimuhädad juba inimese lapsepõlves või teismeeas, samas kui tüüpiliselt saabub nende esmaesinemine täiskasvanuna.

Sama geeni ebatavalisi variante on varem leitud seonduvat ka epilepsia ja intellektipuude kõrgenenud võimalikkusega. Teatakse, et see geen reguleerib närvirakkude elektrilist erutuvust.

Praeguses uuringus täheldati, et mõned geeni GRIN2A variandid vähendavad ajus ühe tähtsa valgukompleksi aktiivsust, mis toimib närvisüsteemi peamise erutusvirgatsaine glutamaadi retseptorina.

Esialgseist katseist ilmnes, et uuritud patsientide vaimuseisund paranes, kui neile anti toidulisandina selle retseptori aktiivsust tõstvat ainet.

Halb vaimutervis on üks tänase maailma suuremaid hädasid. Ametlikel andmeil kannatab selle käes peaaegu üks seitsmest inimesest kogu maailmas.

