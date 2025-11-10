X!

Isa vaimne säilenõtkus toetab lapse õigeaegset sündi

Foto: Brooke Balentine / Unsplash
Tervis

Optimism ja vaimne vastupidavus aitavad elus edasi ja aitavad küllap ka elu edasi viia. Ameerika teadlased on nüüd avastanud, et isa tugev vaimuseisund võib soodustada lapse õigeaegset sündi.

Kavya Swaminathan, Jennifer Hahn-Holbrook ja nende kolleegid Mercedi California Ülikoolist analüüsisid andmeid 217 mees-naispaari kohta viiest Ameerika Ühendriikide paigast.

Andmete seas olid raseduse ajal antud vereproovid, muu hulgas põletikumarkeri c-reaktiivse valgu kohta. Mõlemad vanemad vastasid ka küsitlusele psüühilise säilenõtkuse taseme väljaselgitamiseks.

Säilenõtkus oli määratletud koosnema sellistest osistest nagu optimism, eluterve enesehinnang ja sõprade toetuse tajumine.

Abielupaaride puhul ilmnes selge seos isade vaimse säilenõtkuse ja emade madala põletikutaseme vahel. Madal põletikutase väljendus ka raseduse pikemas kestmises, mis teatakse soodustavat loote arengut ja toetavat ta tervist.

Abielus mitte olnud paaride puhul sellist seost ei ilmnenud.

Teadlased tõdevad ajakirjas Biopsychosocial Science and Medicine, et seos, mille nad abielus isade säilenõtkuse ja emade põletikumadaluse vahel leidsid, on seni veel puhtalt korrelatiivne ega tarvitse olla otseselt põhjuslik.

Mõlemad nähud võivad teineteisest sõltumata tuleneda mingist kolmandast-neljandast asjaolust, kuid võimalik otsepõhjuslikkus ei ole välistatud.

Võib näiteks vabalt olla, et enesekindel ja end turvaliselt tundev mees käitub pereelu toetavalt: pakub emotsionaalset tuge, valmistab tervislikku toitu, viib prügi välja, aitab alandada stressi ja pingeid, miska on kõrgem ka naise vaimne heaolu ja kehaline seisund.

Varasemaist uuringuist on teada, et krooniline stress raseduse ajal soodustab põletikunähtude tugevnemist ning võib seeläbi kahjustada loote tervist, pärssida ta arengut ning tõugata tagant ta liiga varajast ilmale tulekut.

Teadlastel on aga edaspidigi põnev üksikasjalikumalt välja selgitada, mis täpselt mida just põhjustab.

ajatu klassika

