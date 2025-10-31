X!

Universum ei saa põhimõtteliselt olla simulatsioon

Foto: danilo.alvesd / Unsplash
Hiljuti, veel enne tehisaru tulekut tavatarbesse, sai igapäevaseks tuttavaks virtuaalreaalsus.

See pani inimesed mõtlema ja paljud teadlasedki hakkasid pooldama mõtet, et võib-olla on kogu meie universum üks suur virtuaalreaalsus ja arvutisimulatsioon.

Rühm tarku teadlasi nagu Mir Faizal Kanadast Briti Columbia Ülikoolist, Lawrence Krauss Ameerika Ühendriikidest Origin Project Foundationist ja teised, on nüüd teinud aga põhjalikke matemaatilisi arutluskäike ja jõudnud järeldusele, et universumit ei saa põhimõtteliselt simuleerida ja seega saa ta ka virtuaalreaalne olla.

Ajakirjas Journal of Holography Applications in Physics kirjutavad nad, et universum on midagi, mida ei saa mitte ühegi algoritmiga täielikult kirjeldada.

Simulatsiooniteooria pooldajad on arutlenud, et arvutiprogrammina simuleeritud universumis võiks põhimõtteliselt tekkida mõistusega elu, kes võiks omakorda oma universumi simuleerida.

Kui see aga võimalik on, siis miks me peaks arvama, et just meie universum on see kõige esimene ja kõige reaalsem, sest tõenäoline on, et see on juba simulatsioon.

Faizal, Krauss ja kaaslased opereerivad oma mõttekäikudega tänapäeva füüsika ühe kõige põhjapanevama teooria, kvantgravitatsiooni mängumaadel.

Kvantgravitatsiooni vallas tegutsevad füüsikud on jõudnud seisukohale, et aeg ja ruum ei ole meie universumis päris fundamentaalsed nähtused, vaid et need ilmuvad välja veelgi sügavamalt, puhtast informatsioonist.

Faizal, Krauss ja teised jõudsid nüüd järeldusele, et isegi sellest puhtast alusinformatsioonist lähtudes ei ole võimalik üksnes arvutuslikul teel reaalsuse täieliku kirjelduseni jõuda.

Oma arutluskäigus rakendasid nad muu hulgas ka Gödeli mittetäielikkuse teoreeme.

Tulemusele toetudes väidavad nad, et kogu olemasoleva vastuoluvabaks kirjeldamiseks on vaja midagi, mida nad nimetavad mittealgoritmiliseks mõistmiseks.

Ehk teisiti, mõnda asja ei saa mitte kuidagi tõestada ega välja arvutada, vaid seda tuleb lihtsalt mõista. Arvutisimulatsioon seda oma algoritmilise lähenemisega teha ei suuda.

Järelikult ei ole ka meie universum mingi simulatsioon, vaid ikka see vana tegelikkus ise.

