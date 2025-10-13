Võõrkomeet Atlas tervitab Päikest veesillerdusega

Päikesesüsteemis parasjagu läbilennul olev tähtedevaheline komeet 3I/Atlas sisaldab vett. Selles ei ole nüüd mingit kahtlust.

Ameerika teadlased on leidnud kaugelt tulnud taevakeha spektriandmetest märgi hüdroksüülradikaali olemasolust. See lihtne molekul, mis koosneb ühest vesiniku aatomist, ühest hapniku aatomist ja ühest vabast elektronist on omakorda kindel märk vee olemasolust.

Dennis Bodewits Alabamast Auburni Ülikoolist ja ta kolleegid avastasid hüdroksüülile iseloomuliku spektrijoone komeedilt saabuvast õrnast ultravioletsest kumast NASA-le kuuluva Neil Gehrels Swifti kosmoseobservatooriumi abil.

Neid vaatlusi saigi teha ainult kosmosest, sest Maa atmosfäär seda kuma hästi läbi ei lase.

Päikesesüsteemi koduste komeetide juures huvitavad teadlasi alati ka just veeandmed, sest just veest sõltub tugevasti komeedi aktiivsus, kui ta liigub Päikesesüsteemi sisepiirkondades.

Nüüd, mil ka 3I/Atlaselt on vee märke leitud, saab hakata kauget külalist juba täpsemini kohalike komeetidega kõrvutama. See aga tähendab samas ka suurt edenemist teistes planeedisüsteemides üleüldse ilmnevate keemilise nähtuste kõrvutamisel meie kandi omadega.

Huvitav on see, et teadlased avastasid Atlasel vee märke juba siis, kui taevakeha oli Päikesest peaaegu kolm korda kaugemal kui Maa.

Sellisel kaugusel ei sublimeeru komeedi koosseisu kuuluv jää tavaliselt veel kuigi kergesti. Suurem osa Päikesesüsteemi komeete on ses piirkonnas veel päris vagusi.

Kuid Bodewits ja ta kolleegid arvutasid välja, et tähtedevaheline komeet kaotas vett tervelt 40 kilogrammi sekundis. See on juba paraja tuletõrjevooliku võimsus.

Huvitav on ka see, et kõik kolm seni nähtud väljastpoolt Päikesesüsteemi tulnud komeeti on selgelt isenäolised. Piklik Oumuamua oli kuiv nagu kõrb, Borisov sisaldas rohkesti vingugaasi ja Atlas pritsib juba Päikesest kaugel olles vett välja.

Nii võib arvata, et ka planeedisüsteeme, millest neid komeete tuleb, on vägagi erisuguseid.

Oma uuringust kirjutavad Bodewits ja kaasautorid ajakirjas The Astrophysical Journal Letters.

Pildil on 3I/Atlas kosmoseteleskoobi Hubble üles võetuna.

