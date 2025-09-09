Südamerabandust võivad põhjustada pisikud

Liigagi palju tuleb tänapäeval ette, et mõni inimene saab infarkti ehk südamerabanduse.

Asjatundjate süüdistav sõrm osutab sel puhul tihtipeale niinimetatud halva kolesterooli poole. Kõlab etteheiteid ebatervislike eluviiside harrastamise vastu. Kuid tegelikkus võib olla keerulisemgi veel.

Värskest teadusuuringust tuleb välja, et südamelihase ehk müokardi infarktis ehk südamerabanduses võivad süüdi olla ka bakterid.

Soome ja Inglise teadlased eesotsas Pekka Karhuneniga Tampere Ülikoolist uurisid enam kui kahesaja inimese arteriseinalt võetud aterosklerootiliste naastude proove.

Need naastud kujutavad endast arteri sisekestale ladestunud peamiselt rasvainest koosnevaid paksendeid.

Proovid olid pärit nii äkksurma ohvritelt kui ka veresoonekirurgia patsientidelt.

Karhunen ja kaasautorid kirjutavad Ameerika Südameliidu ajakirjas JAHA, et nad avastasid umbes 42 protsendist proovidest niisuguste bakterite DNA-d, kes elavad tavaliselt inimese suus.

Peamiselt oli tegu bakteritega nimega viridans streptococci. Need bakterid olid aterosklerootiliste naastude krobelisele pinnale ladestunud vastupidava biokilena.

Biokile koostises olevad bakterid jäävad immuunsüsteemile märkamatuks ja nii võivad nad seal tasa tiksuda aastaid.

Ühel hetkel aga võivad nad mingil seniteadmata põhjusel aktiveeruda, vallandada tõsise põletiku ja hullemal juhul infarkti.

Viridans streptococci bakterid on tuntud peamiselt inimese suu elanikena. Seal kleepuvad nad tihtipeale hammastele ja moodustavad katu.

Suust võivadki nad ka verre sattuda, kui näiteks igemed veritsevad või on põletikus.

Veres tegutsevad immuunsüsteemi rakud hävitavad need bakterid tavaliselt kiiresti, kuid nagu nüüd selgub, võivad kavalamad neist mõnikord arteriseinale biokilesse peitu pugeda.

Biokile kaitseb neid seejuures edukalt ka antibiootikumide eest.

Mõnedki teadlased on ka varem kahtlustanud, et bakteritel võib infarkti tekkes oma osa olla.

Korraldatud on suuri uuringuidki, et välja selgitada, kas antibiootikumid võiksid infarktiohtu vähendada. Edu ei ole neid uuringuid enamasti saatnud, mistõttu on bakteri-teooriat ikkagi pigem kahtlaseks peetud.

Karhunen ja kaaslased seletavad nüüd ära, miks need uuringud on nurjunud — baktereid kaitseb biokile.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.