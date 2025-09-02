Poiste ja tüdrukute õpiedu valem on pisut erinev

Alanud kooliaasta valguses mõtleb ilmselt iga lapsevanem, kuidas oma võsukese õpingutele kõige paremini kaasa aidata. Värske teadustöö annab selleks üllatavaid vihjeid, näidates, et heade hinnete retsept pole poiste ja tüdrukute jaoks alati ühesugune.

Laiaulatuslik Euroopa teismeliste seas tehtud uuring kinnitab, et kuigi mõnedest harjumustest on kasu kõigile lastele, sõltub teiste mõju õpilaste soost ja õppeainest.

Teadustöö taga on rahvusvaheline teadlasrühm. Nad analüüsisid enam kui kolme tuhande 12–16-aastase noore tervise- ja kooliandmeid üheksast Euroopa riigist, sealhulgas Eestist. Siinsetest teadlastest panustas uuringu valmimisse Tervise Arengu Instituudi juhtivteadur Toomas Veidebaum.

Andmetest joonistus välja kolm universaalsemat seost. Need kehtisid ühtviisi nii poistel kui ka tüdrukutel nii matemaatikas kui ka nende emakeeles. Paremad hinded olid seotud laste suurema vaimse heaolu, väiksema meediatarbimise ja suurema kehalise aktiivsusega.

Pilt läks aga kirjumaks, kui vaadeldi teisi tervisenäitajaid. Eriti paistis see silma tüdrukute seas. Selgus, et just neil olid emakeeles paremad hinded seotud madalama kehakaalu, tervislikuma toitumise ja – mis eriti oluline – parema unega. Analüüs tõi selgelt esile, et oluline polnud niivõrd une pikkus, kuivõrd selle kvaliteet.

Poiste seas koorus uuringust välja ootamatum seos. Nimelt said matemaatikas keskmiselt paremaid hindeid need poisid, kes olid kogenud potentsiaalselt stressirikkaid elusündmusi. Täpsem analüüs näitas, et seose taga oli peamiselt üks kindel sündmus – vanavanema või mõne teise pereliikme surm.

Millest selline seos? Töörühm oletab varem avaldatud teaduskirjanduse põhjal, et seletus peitub toimetulekumehhanismides. Matemaatika on oma olemuselt protseduuriline ja tekitab vähem tugevaid emotsioone. Nõnda võib sellesse süvenemine olla poiste jaoks viis, kuidas mõtteid stressirohketest sündmustest eemale saada.

Niisiis annab uuring mõtteainet laste paremaks toetamiseks. See osutab, et laste õppeedukuse taga on keeruline ja mitmetahuline tegurite võrgustik. Sellele tähelepanu pöörates saab aga turgutada teismeliste tervist laiemalt.

Oma tulemused avaldas töörühm ajakirjas BMC Public Health.

