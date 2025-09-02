X!

Poiste ja tüdrukute õpiedu valem on pisut erinev

Haridus
Foto: Ken Mürk/ERR
Haridus

Alanud kooliaasta valguses mõtleb ilmselt iga lapsevanem, kuidas oma võsukese õpingutele kõige paremini kaasa aidata. Värske teadustöö annab selleks üllatavaid vihjeid, näidates, et heade hinnete retsept pole poiste ja tüdrukute jaoks alati ühesugune.

Laiaulatuslik Euroopa teismeliste seas tehtud uuring kinnitab, et kuigi mõnedest harjumustest on kasu kõigile lastele, sõltub teiste mõju õpilaste soost ja õppeainest.

Teadustöö taga on rahvusvaheline teadlasrühm. Nad analüüsisid enam kui kolme tuhande 12–16-aastase noore tervise- ja kooliandmeid üheksast Euroopa riigist, sealhulgas Eestist. Siinsetest teadlastest panustas uuringu valmimisse Tervise Arengu Instituudi juhtivteadur Toomas Veidebaum.

Andmetest joonistus välja kolm universaalsemat seost. Need kehtisid ühtviisi nii poistel kui ka tüdrukutel nii matemaatikas kui ka nende emakeeles. Paremad hinded olid seotud laste suurema vaimse heaolu, väiksema meediatarbimise ja suurema kehalise aktiivsusega. 

Pilt läks aga kirjumaks, kui vaadeldi teisi tervisenäitajaid. Eriti paistis see silma tüdrukute seas. Selgus, et just neil olid emakeeles paremad hinded seotud madalama kehakaalu, tervislikuma toitumise ja – mis eriti oluline – parema unega. Analüüs tõi selgelt esile, et oluline polnud niivõrd une pikkus, kuivõrd selle kvaliteet.

Poiste seas koorus uuringust välja ootamatum seos. Nimelt said matemaatikas keskmiselt paremaid hindeid need poisid, kes olid kogenud potentsiaalselt stressirikkaid elusündmusi. Täpsem analüüs näitas, et seose taga oli peamiselt üks kindel sündmus – vanavanema või mõne teise pereliikme surm.

Millest selline seos? Töörühm oletab varem avaldatud teaduskirjanduse põhjal, et seletus peitub toimetulekumehhanismides. Matemaatika on oma olemuselt protseduuriline ja tekitab vähem tugevaid emotsioone. Nõnda võib sellesse süvenemine olla poiste jaoks viis, kuidas mõtteid stressirohketest sündmustest eemale saada.

Niisiis annab uuring mõtteainet laste paremaks toetamiseks. See osutab, et laste õppeedukuse taga on keeruline ja mitmetahuline tegurite võrgustik. Sellele tähelepanu pöörates saab aga turgutada teismeliste tervist laiemalt.

Oma tulemused avaldas töörühm ajakirjas BMC Public Health.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Toimetaja: Airika Harrik, Jaan-Juhan Oidermaa

Samal teemal

elu parim investeering

02.09

Ühe minuti loeng: kuidas aitada kaasa lapse sujuvale kooliteele?

02.09

Poiste ja tüdrukute õpiedu valem on pisut erinev

28.08

Järelvaadatav: tehnikaülikooli rektori Tiit Landi inauguratsioon

27.08

Logopeed: lapse heaolu sõltub vanemate ja õpetajate koostööst

11.08

Isegi paar õuevahetundi nädalas paneb lapsed rohkem liikuma

06.08

Arhitektuuriteadlane: moodsad koolimajad sobivad rohkem ekstravertidele

22.07

Eesti õpilastel on puudu sisemisest motivatsioonist

09.07

Eesti kõrgkoolidesse on sügisel oodata varasemast rohkem välistudengeid

30.06

Doktoritöö: tõeline haridus muudab elu nagu jumalik kirgastus

27.06

Matemaatikaärevus süveneb järk-järgult negatiivse tagasiside mõjul

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

15:36

Uuring: Lääne-Soome pikaealiste eluviis seadis tavaloogika kahtluse alla

14:19

Markus Vetemaa: kuidas päästa meie kalavaru?

14:03

Teadlased püüdsid pildile keemilist reaktsiooni algatanud elektroni

13:56

Kagu-Eesti metsas olla nähtud puumat, zooloogid on skeptilised

11:55

Kiirema interneti võti võib peituda tillukeses klaastorus

10:30

Maailma vastuolud ohustavad noorema põlvkonna eluisu

09:11

Koduloomad kasvavad, metsaloomad känguvad

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo