Kümme tuhat päevasammu on rohkemgi kui tarvis

Meie ajal võib üle maailma kohata rohkesti inimesi, kes piiluvad alatasa sammulugejat, et teada, kas on täna juba kümme tuhat täis. Nad on kuulnud soovitust, et kui just nii palju samme päevas koguneb, on see tervisele ülihea.

Rühm Austraalia, Hispaania, Briti ja Norra teadlasi on nüüd asja uuesti üle uurinud ja kuulutavad ajakirjas The Lancet Public Health kõigile, kel kõrvad, et kuulda: kümmet tuhandet sammu päevas ei ole tervise mõttes küll ilmtingimata tarvis. Samasugust tervisekasu saab enamasti juba 7000 sammust.

Melody Ding Sydney Ülikoolist ja ta kolleegid võtsid ette 57 varem tehtud uuringut kümnelt maailma maalt aastaist 2014 kuni 2025 ja analüüsisid need omalt poolt uuesti läbi.

Muu hulgas vaatasid nad, kuidas mõjutab päevas keskmiselt astutud sammude arv inimeste tõenäosust surra või haigestuda tõsistesse haigustesse.

Analüüs tõigi kergendava tõdemuse, et ka juba 7000 sammu päevas on täiesti mõistlik eesmärgiks seada, kui soovida arvestatavat tervisekasu saada.

Kui aga keegi seitsetki tuhandet sammu hästi täis ei suuda saada, siis, tõdevad Ding ja kolleegid, et kasu on ka näiteks sellest, kui jõuda kahelt tuhandelt päevasammult nelja tuhandeni.

Kui saavutada juba 7000, siis on tõenäosus suur, et vähemalt kaheksat sorti haigusi, nende seas südamehaigusi, vaimunõtrust ja masendust õnnestub tõhusalt tõrjuda.

Samas jäi seos, et mida rohkem samme, seda parem tulemus, üldiselt püsima, ainult et mingist arvust sammudest peale, uuringu autorite hinnangul umbes seitsmest tuhandest, hakkavad lisasammud andma juba suhteliselt vähe lisatulemust.

Kes soovib, astugu rohkem, aga kes leiab mõnd muud tegevust, saab seda teha natuke rahulikuma südamega kui seni.

Kümne tuhande päevasammu soovitus ei olnud algselt aga midagi enamat kui puhas turundustrikk. Tokyo olümpiamängude paiku andis üks Jaapani ettevõte välja sammulugeja nimega Manpo-kei ehk kümne tuhande sammu mõõtur.

Jaapani kirjamärk 万 arvu 10 000 tähistamiseks meenutab natuke kõndivat inimest. Aga sõnum, mille suund oli küllap igati õige, kandus laiali üle ilma.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.