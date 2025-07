Kaheksajalg laseb end kummikombitsaga haneks tõmmata

Ei ole pealtnäha erinevamaid olendeid kui kaheksajalg või inimene, ometi osutab äsjane teaduskatse, et just nii nagu inimest, võib ka kaheksajalga lihtsa nipiga haneks tõmmata.

Selgub, et kaheksajala pealgi toimib petuvõte, mida inimese puhul on nimetatud kummikäe illusiooniks.

See aastal 1998 esmakordselt kirjeldatud illusioon seisneb selles, et kui inimene paneb käe kas otse või piltlikult öeldes laua alla sahtliauku, aga teadlased või illusionistid asetavad laua peale inimese käe kummist mudeli, siis hakkab inimene teatud tingimustel kummikätt omaenda käeks pidama — ja võpatab, kui näeb, et kummikätt nõelaga torgitakse.

Need teatud tingimused on väga lihtsad – inimese päriskätt ja kummikätt puudutatakse mõnda aega ühekorraga ning ühel ja samal viisil.

On teada saadud, et samasugune pettus läheb läbi ka ahvide ja hiirte peal.

Jaapani teadlased, Sumire Kawashima ja Yuzuru Ikeda Okinawal Nishiharas asuvast Ryukyu Ülikoolist varjasid kaheksajala ühe kombitsa ehk haarme plaadi abil ta silmist ja asetasid plaadile pehmest materjalist valmistatud kunstkombitsa.

Kui nüüd kaheksajalga harjutati kunstkombitsat enda omaks pidama, puudutades seda ja päriskombitsat mõnda aega ühtemoodi, siis reageeris loom kunstkombitsa näpistamise peale just nõndasamuti, nagu oleks näpistatud ta oma kombitsat — tõmbus tagasi, muutis kehavärvi või pani plehku.

Kui teda kunstkombitsat oma kombitsaks pidama ei olnud õpetatud, siis reageeris ta selle näpistamisele täiesti ükskõikselt.

Siit järeldavadki Kawashima ja Ikeda ning kirjutavad ka ajakirjas Current Biology, et ka täiesti selgrootud loomad, täpsemalt limused, kelle sekka kaheksajalad kuuluvad, tajuvad samuti kummikäe või õigemini kummikombitsa illusiooni.

See on huvitav, sest limuste aju on imetajate omast üüratult erinev. Ometi tuleb välja, et ka limus saab aru, et ta kehaosad ongi ta enda keha osad, sest muidu tal ju kummikombitsa illusiooni tekkida ei saaks.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.