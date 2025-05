Y-kromosoom teeb mehed naistest pikemaks

On tänapäeva paratamatu tõsiasi, et mehed on keskmiselt pikemad kui naised, naised aga seevastu keskmiselt lühemad kui mehed. Vahe on keskeltläbi umbes 13 sentimeetrit.

Ameerika teadlased on nüüd kindlaks teinud, et suur osa inimeste sugudevahelisest pikkuseerinevusest tuleneb üsna otseselt asjaolust, et mehel ja naisel on rakutuumas isesuguseid kromosoome: mehel X- ja Y- kromosoom, naisel aga kaks X-kromosoomi — kuigi kõik ülejäänud 22 kromosoomipaari on mõlemal sool põhimõtteliselt ühesugused.

Pikkusevahe tekke bioloogilised mehhanismid on seni jäänud pisut hägusaks. Inimese kasvu mõjutavad soopõhiselt ka suguhormoonid, kuid need iseenesest ei ole paistnud pikkusevahet täies ulatuses ära seletavat, mistõttu on teadlased ammu kahtlustanud otsesemas mõjus ka geene.

Alexander Berry ja ta kolleegid Geisingeri Terviseteaduste Kolledžist Danville'i linnas Pennsylvania osariigis analüüsisid nüüd enam kui 900 tuhande täiskasvanud inimese kohta kogutud andmeid.

Valimi seas oli ka tuhatkond inimest, kellel oli sugukromosoome X-i või Y-t tavapäratu arv, kas midagi üle või midagi puudu. See andis võimaluse mõlemat sorti sugukromosoomi mõju täpsemalt uurida.

Nii panidki teadlased tähele, et kui inimesel juhtub olema üks Y-kromosoom liiast, siis on tal ka pikkust tõenäoliselt keskmisest veidi rohkem. Pikkust võib lisada ka liigne X-kromosoom, kuid mitte nii palju kui liigne Y-kromosoom. Kõik see kehtib ka juhul, kui maha arvata hormoonide toime.

Berry ja kaasautorid kirjutavad Ühendriikide teadusakadeemia toimetistes, et inimese pikkust mõjutab eriti tugevalt geen nimega SHOX, mida leidub nii X- kui ka Y-kromosoomis. Selle poolest on SHOX-geen ka mõnevõrra erandlik, sest suuremat osa sugukromosoomide geenidest leidub kas ainult X-s või ainult Y-s.

Berry ja ta kolleegid väidavad, et meestel on SHOX-geen täiesti aktiivne nii X- kui ka Y-kromosoomis, naistel aga on ta täiesti aktiivne ainult ühes X-kromosoomis, teises X-kromosoomis aga palju vähem aktiivne. Kokkuvõttes pääseb siis meestel selle geeni toime natuke võimsamalt maksvusele kui naistel.

Uuringu autorid arvutasid välja, et kromosoomide erinevuse arvele võib minna kuni 22,6 protsenti sugudevahelisest erinevusest kehakasvus. Nii et mitte ikkagi kõik, aga päris palju.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.