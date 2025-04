Raport: 2024. aasta oli Euroopas mõõtmisajaloo kõige soojem

Copernicuse kliimamuutuste seire teenus (C3S) ja Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) avaldasid lõppenud aasta kohta värske Euroopa kliimaraporti. Raport osutab, et Euroopa on kõige kiiremini soojenev maailmajagu ning kliimamuutuste mõju siinsetele oludele on väljaspool kahtlust.