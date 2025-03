Peatselt plahvatavat noovat saab näha ka Eesti taevas

Juba lähema aasta või pooleteise jooksul, aga võib-olla isegi lähipäevil peaks palja silmaga vaatlejate rõõmuks ilmuma taevasse lausa uus täht ehk noova, mis samuti Eestisse ära paistab, ja seejuures täies hiilguses.

Päris tõeliselt uue tähega siiski tegu pole, sest täht nimega Põhjakrooni Tau on Põhjakrooni tähtkujus praegugi täiesti olemas ja teleskoobis nähtav, kuid läheb peagi mõneks ajaks tavapärasega võrreldes palju kordi eredamaks.

Rahvusvaheline teadlasrühm eesotsas Arizona Osariigiülikooli astrofüüsiku Sumner Starrfieldiga kirjutab ajakirjas The Astrophysical Journal, et eriti eredaks läheb täht arvatavasti just röntgenkiirguse poolest. See osa oodatavast eredusest on küll inimsilmale nähtamatu.

Põhjakrooni Tau on tegelikult kaksiktäht, mille üks komponent on valge kääbustäht ja teine punane hiidtäht. Valge kääbus tõmbab endale punaselt hiiult pidevalt vesinikku juurde.

Ühel hetkel saab vesinikku nii palju, et läheb käima kiire termotuumareaktsioon — vesinik muundub heeliumiks ning vabaneb suur hulk energiat, kiirgust ja gaasi. See hetk võibki nüüd iga hetk saabuda.

Põhjakrooni Tau süsteemis on aga seesuguseid plahvatusi ette tulnud varemgi. Põhjakrooni Tau on seega niinimetatud korduv noova, mis arvatakse plahvatavat enam-vähem iga 80 aasta järel.

Tähe avastaski ühe niisuguse plahvatuse ajal 1866. aastal Iiri astronoom John Birmingham. Järgmine plahvatus oli aastal 1946, ja nüüd siis varsti ehk jälle.

Astronoomid on teleskoobid vaatlusvalmis seadnud, sest noovaplahvatust ja selles laiali paiskuvaid aineid uurides loodetakse saada uusi olulisi teadmisi.

Sumner Starrfieldi juhitavas rahvusvahelises teadlasrühmas osaleb teiste seas ka Eesti astrofüüsik Tiina Liimets. Vikerraadio pühapäevases "Labori"-saates kell 17.05 tuleb Tiina Liimetsaga oodatavast noovast lähemalt juttu.

Pildil on Põhjakrooni Tau tähesüsteem kunstniku kujutuses.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.