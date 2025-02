Koerad eelistavad kollast

Tähtis pole ainult see, mida sa sööd, vaid ka see, millisest nõust. Koerad näiteks eelistavad süüa kollasest toidunõust.

Nii on see vähemalt India koerte puhul, sest asjakohaseid katseid tegid India teadlased Kolkata hulkuvate koertega.

Varasematest uuringutest on teada, et koeral on silma võrkkestas ainult kahte tüüpi kolvikesi, valgustundlikke rakke, mis aitavad näha värvusi. Inimesel on kolvikesi kolme tüüpi.

Seetõttu näeb koer värve teistmoodi kui inimene. Koer suudab eristada kollast ja sinist, kuid muud värvid nagu roheline, punane või oranž tunduvad kollaste või hallide tuhmide varjunditena.

Siit tuleneb, et kollast värvi asju tajub koer eriti silmatorkavana.

Anamitra Roy India Teadushariduse- ja uuringute Instituudist Kolkatas ja tema kolleegid otsustasid välja uurida, kas kollane värv võiks koertele tunduda eriliselt tähtis.

Nad tegid katseid Kolkata linnas ja lähiümbruses elavate kindla omanikuta koertega. Katsekoeri oli 458.

Teadlased pakkusid neile toitu eri värvi kaussidest. Indias on hulkuvad koerad kausist pakutava toiduga harjunud, sest heatahtlikud inimesed kannavad nende eest hoolt.

Esimeses katses, kus koertele anti valida kolme eri värvi kausi vahel, valis üle poolte koertest just kollase kausi.

Teises katses, kus kollane kauss oli tühi ja kaks halli kaussi olid toitu täis, tõttas suurem osa koeri esimesena ikkagi kollase kausi juurde.

Nii järeldavadki Roy ja kaasautorid ajakirjas Animal Cognition, et koerad eelistavad kollaseid asju hallidele või sinistele asjadele.

Samasuguseid värvieelistusi on varem täheldatud teiste loomaliikide puhul. Miks loomad mõnesid värve teistele eelistavad, ei ole täpselt teada.

Muu hulgas on pakutud, et kindel värvieelistus võib seonduda sellega, et paljud seda värvi esemed või olendid võivad loomale olla eluliselt tähtsad, olgu siis kasulikud või kahjulikud.

Teadlased möönavad, et seda teemat tuleks põhjalikumalt edasi uurida.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.