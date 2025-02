Vana DNA elustab kodulamba ajaloo

Lammas on üks inimese kauasemaid kaaslasi. Juba tuhandeid aastaid on inimene püganud lambalt villa, lüpsnud piima ja küpsetanud liha.

Rahvusvaheline erialadeülene teadlasrühm eesotsas Kevin Dalyga University College Dublinist Iirimaalt on nüüd läbi uurinud üle saja lamba genoomi, kes on elanud viimase 12 tuhande aasta jooksul ja kelle luid on leitud arheoloogilistest leiukohtadest pikas vööndis üle Euraasia, Iirimaalt Mongooliani.

Ajakirjas Science avaldatud tulemused pakuvad ülevaate kodulamba päritolust ja levikust nende aastatuhandete vältel ning lambaelu seostest inimajaloo tähtsate epohhidega.

Vanim küla ses uuringus, mille elanikud lambakasvatusega tegelesid, on Kesk-Türgis asuv Aşıklı Höyük, kus lambaluuleiud pärinevad kaugelt enam kui 11 tuhande aasta tagant.

Paistab, et just sest piirkonnast, omaaegse viljaka poolkuu põhjapoolsetelt aladelt ongi kodulamba geenid koos lambapidamise praktikaga laiemalt levima hakanud.

Vanimad lambad Euroopa maailmajao pinnal elasid uuringu andmeil hiljemalt 8000 aastat tagasi.

Geenidest aimub, et eurooplastest lambakasvatajad tegelesid kindlasti juba ka tõuaretuslikku laadi tegevusega, valides lambaid muu hulgas välja villakarva värvi järgi.

Eriti selgelt on kunstlik valik eelistanud üht niisugust geeni, mis teatakse andvat koduloomile ülle valge karvakasuka.

Umbes samast ajajärgust on teada, et inimesed on rakendanud kunstlikku valikut ka kitsedele. Need kaks seika ongi kõige vanemad teadaolevad juhtumid, kus inimene on mõne teise liigi tunnuseid omatahtsi muutnud.

Umbes samaks ajaks, 8000 aastat tagasi, oli kujunenud ka geneetiline eristumine ühest küljest Euroopa ja teisalt Iraani ning Kesk-Aasia kodulammaste vahel. Kuid see eristumus ei jäänud kauaks püsima, sest idapoolseid lambavariatsioone hakkas peagi läände levima.

Kui umbes 5000 aasta eest läksid Euraasia steppidest liikvele karjakasvatajatest indoeuroopa rahvad, kajastusid need suured ränded ka lammaste genoomis. Daly ja ta kaaslased tõdevad, et lambakasvatussaadused nagu vill, piim, juust ja liha aitasid indoeurooplaste massimigratsioone tõhusalt toetada.

