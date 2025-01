Paljak: tänavu tuleb valmis olla külmaks kevadeks

Kui aasta eest olid talvekuud oktoobrist jaanuarini tavapärasest külmemad, siis tänavu oli vastupidi. "Võrdlusena vaatasin aastaid. Täpselt kümme aastat tagasi oli võrdlemisi sarnane graafik: oli soe ja paraku see jätkus ka veebruaris. Õiget talve ei tulnud," kirjeldas Paljak saates "Terevisioon". Niisamuti olid detsember ja jaanuar väga soojad jaanuaritormi aastal 2005.

Tänavuse vesise talve taga on sünoptiku sõnul Atlandi ookean, mis on olnud juba terve aasta keskmisest märksa soojem. Ookeani soojus ja niiskus on tema sõnul sedavõrd võimsad, et praegu Iirimaa ja Šotimaa lähistele jõudnud tsüklon põhjustab enam kui 30 m/s kiirusega tormituuli. Seal on juba antud ka kolmanda ehk kõige kõrgema astme tormihoiatus.

Muutliku ja vesise ilmaga tuleb Paljaku sõnul tormideks valmis olla Eestiski, ehkki seekord väga suurt tormi oodata pole. "Praegu see väga jõuline madalrõhkkond jõuab nüüd Norra rannikule laupäevaks ja siis on meie rannikuvetes üle 20 m/s tuult. Natukene on tema energia selleks ajaks tagasi tõmbunud," osutas sünoptik.

8. veebruar toob selguse?

Lähinädalatel jätkub Eestis praegu valdavalt soe ja niiske ilm. Kas arktiline külm või ida poolt Siberi külm muudab Eesti ilma jahedamaks, selgub Taimi Paljaku sõnul 8. veebruari paiku. "Kui siis läheb külmemaks, on lootust ka ehk, et nädala vähemalt peab külmemat ilma," ütles ta Tartu maratonile mõeldes. Maraton toimub plaani järgi 15. ja 16. veebruaril.

Kevadeootajatele soe talv Paljaku sõnul rõõmusõnumit ei too. "Kui ilm juba veebruaris-märtsis on kevadine, siis pahatihti on aprill üks väga niru ja jahe kuu. Mõnikord ka veel mai," kirjeldas ta. Mullune külm talv tõi seevastu sooja maikuu.

"Seega kui on talv talve ajal, seda jätkub ka märtsi ja jahedust aprilli, tuleb soe ja kena kevad võib-olla juba maikuu sees. Paraku vesise talve järel tuleb valmis olla, et kevad nii vara ilusaid päikeselisi ilmu ei paku," tõdes sünoptik.