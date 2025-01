Sauruseliik avastati fotode pealt

Saksa teadlased on avastanud senitundmatu lihatoidulise dinosauruse liigi, kes elutses kriidiajastul, umbes 95 miljonit aastat tagasi Põhja-Aafrika aladel.

Liigileiu teeb eriliseks asjaolu, et fossiil, mis möödunud sajandi algul Egiptusest leiti, on tänaseks ammu hävinud.

Maximilian Kellermann ja ta kolleegid Müncheni Ludwig Maximiliani Ülikoolist tuvastasid sauruseliigi enne 1944. aastat tehtud fotode pealt, mis hiljuti arhiivist päevavalgele ilmusid.

Fotodel oli näha sauruse fossiilistunud luud, mis erinesid oluliste üksikasjade poolest muude senituntud sauruseliikide luudest.

Kriidiajastu hiidsisaliku skelett leiti 1914. aastal Egiptusse Bahariya oaasi korraldatud ekspeditsioonil.

Leid saadeti Münchenisse, kus Saksa paleontoloog Ernst Stromer von Reichenbach seda teaduslikult kirjeldas ja määras kuuluvaks nii-öelda haihambuliste sisalike perekonda Carcharodontosaurus.

Luud pandi hoiule Müncheni kesklinnas asuvasse Vana Akadeemia hoonesse, mis sai aga Teise maailmasõja lõpul liitlaste lennuväe pommitusreidis tõsiselt kannatada. Sauruse skelett hävis täielikult.

Mõne aasta eest aga leidis magistrant Kellermann arhiivist juhuslikult üles sauruse fossiilist tehtud fotod, millel oli kujutatud looma kolju osi, selgroogu ja tagajalgade luid.

Kellerman ja ta vanemad kolleegid Oliver Rauhut ja Elena Cuesta analüüsisid fotodel kujutatut põhjalikult ning panid peagi tähele, et luud erinesid hilisemal ajal Marokost leitud haihambuliste sauruste kivististest.

Nii annavadki nad ajakirjas Plos One teada teadusele varem täiesti tundmata sauruseperekonnast ja sellesse perekonda kuuluvast liigist nimega Tameryraptor markgrafi.

Loom oli umbes kümme meetrit pikk, ta ninal ilutses uhke sarv.

Teadlased söandavad leiu põhjal arvata, et omaaegne Põhja-Aafrika saurustefauna on olnud seni arvatust märksa rikkalikum.

Õpetlik on ka see, et sauruseuurijad võivad tähtsate avastusteni jõuda mitte ainult maapinnas, vaid ka fotoarhiivi kogudes tuhnides.

Pildil on Tameryraptor markgrafi kunstniku kujutuses.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.