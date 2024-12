Universum tundub päriselt ka kiiremini paisuvat

See, et universum on hakanud kiiremini paisuma, ongi päriselt nii, mitte ei ole tegemist teleskoopidega tehtud kahtlase väärtusega mõõtmistest tuleneva näiva nähtusega. Nii selgub kõige täpsema ja moodsama kosmoseteleskoobiga James Webbiga tehtud mõõtmistest.