Südamehaiguste risk sõltub ka südame kujust

Aga ka südame tegelik kuju on igal inimesel tegelikult natuke isemoodi, just nii nagu näiteks näo- või iseloomujoonedki.

Nüüd on teadlased avastanud, et selle järgi, milline täpselt on inimese südame kuju, võib aru saada, kui suur on tal oht saada südame-veresoonkonna haigusi.

Patricia Munroe ja Julia Ramírez Londoni Queen Mary Ülikoolist ning Alistair Young Londoni King's College'ist uurisid koos oma Briti ja Hispaania kolleegidega Ühendkuningriigi biopangas hoitavaid andmeid enam kui 40 tuhande inimese kohta.

Nad lõid tehisaru appi võttes kolmemõõtmelised kujutised nende inimeste südame paremast ja vasakust vatsakesest ning selgitasid välja, millised geenid olid vatsakeste kuju kujundanud.

Varem tehtud uuringutes on keskendutud küll südame kambrite suuruse ja ruumala seostele haigustega, kuid kambrite kujule nii põhjalikult mitte.

Munroe, Ramírez, Young ja nende kaaslased tuvastasid inimese genoomis 45 piirkonda, mille geenidest südame kuju sõltub. Neist piirkonnist neljateistkümne kohta ei olnudki varem teada, et nad üldse südametervisega seotud on.

Autorid kirjutavad ajakirjas Nature Communications, et uusi teadmisi võiks arvesse võtta, kui hinnata geeniinfo alusel inimeste südamehaiguste riski.

Südame-veresoonkonna haigused on tänapäeval kujunenud kogu maailmas üheks põhilisemaks tervisemureks.

Õnneks on nüüd veel üks ohutegur, südame ebasoodne kuju koos seda kujundavate geenidega, välja selgitatud, ja edasised uuringud sel teemal toovad kindlasti veelgi täpsemaid teadmisi.

