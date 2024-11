Otse kell 10: konverents ebavõrdsusest tervises

Ürituse kava

10.00. Avasõnad: Annika Veimer, Tervise Arengu Instituudi direktor ja Maivi Parv, tervisekassa juhatuse liige

10.10–10.30. Videoettekanne: "Miks on vaja ebavõrdsust vähendada ja kuidas seda teha?," Martin McKee, Euroopa rahvatervishoiu professor, London School of Hygiene & Tropical Medicine ja teadusdirektor, European Observatory on Health Systems and Policies

10.30–11.15. Ettekanne: "Miks on tervise ebavõrdsust süvendavaid otsuseid nii lihtne teha?," Triin Habicht, Maailma Terviseorganisatsioon, Barcelona tervisesüsteemide rahastamise büroo, vanemökonomist

11.15–11.45. Ettekanne: "Rahvastiku tervis muutuste ja kriiside kontekstis,"

Rainer Reile, Tervise Arengu Instituudi epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja ja vanemteadur

11.45–12.15. Ettekanne: "Koolielu ja laste heaolu," Kenn Konstabel, Tervise Arengu Instituudi juhtivteadur

12.15–13.15. Paus

13.15–13.25. Ministri tervitus, Riina Sikkut, terviseminister

13.25–13.55. Ettekanne: "Ebavõrdsus tervises – käitumisteaduslik perspektiiv," Dr. Silja-Riin Voolma, Newel Healthi käitumisteaduse juht, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi külalislektor

13.55–14.20. Ettekanne: "Tervisealane kirjaoskus – tervisevõrdsuse võimaldaja?" Kadi Lubi, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur, E-tervise keskuse juht

14.20–14.45. Ettekanne: "Kuidas head kavatsused võivad ebavõrdsust põhjustada?" Karin Streimann, Tervise Arengu Instituudi valdkonnaülese ennetuse valdkonna juht ja teadur

14.45–15.00 Paus

15.00–15.20. Ettekanne: "Tervisekassa ennetus- ja edendusteenuste võimalused tervise ebavõrdsuse vähendamisel," Tiina Österman, tervisekassa haiguste ennetuse ja tervisedenduse teenuste portfellijuht

15.20–15.40. Ettekanne: "Tööelus osalemise ja tervise ebavõrdsuse seosed," Livia Laas, töötukassa tööandjate teenuste osakonna juhataja asetäitja

15.40–16.40. Paneelarutelu: "Kelle lahendada on tervise ebavõrdsus ja kuidas seda teha? Mis on suurimad takistused ja vägevaimad võimalused?"



Paneelarutelu juhib Tarmo Jüristo, SA Liberaalne Kodanik asutaja ja paneelaurutelus osalevad Anniki Lai, sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler; Karl Sander Kase, Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna abilinnapea; Madis Timpson, Riigikogu liige ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees; Silja-Riin Voolma, Newel Healthi käitumisteaduse juht, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi külalislektor



16.40–16.50. Tervisesõbra ja tervisedendaja auhinna üleandmine: aasta tervisedendaja 2024 ja aasta tervisesõber 2024 auhinna annavad üle

Eesti Tervisedenduse Ühingust Kai Kukk ja Epp Reedik



16.50 – 17.00. Päeva kokkuvõte, konverentsi lõpetamine

Konverentsi korraldab tervisekassa, Tervise Arengu Instituut, sotsiaalministeerium ja Maailma Terviseorganisatsiooni esindus Eestis.