Iidne tähepaar on meile kaugelt külla tulnud

Astronoomid on nüüd avastanud kaks niisugust tähte, mis on siiakanti saabunud Linnutee halost, tähtedega hõredalt asustatud sfäärist, mis pungitab meie galaktika spiraalharude tasandist mõlemale poole kaugele välja.

Hiina, Briti ja Hispaania täheteadlased eesotsas Zenghua Zhangiga Nanjingi Ülikoolist kirjutavad Londoni Kuningliku Seltsi kuukirjas, et üks neist kaugelt tulnud ränduritest on valge kääbustäht, teine aga selle ümber tiirutav allkääbus.

Valged kääbused on tähed, mis on oma tuumakütusevarud ära põletanud, olles eelnevalt läbinud ka punase hiidtähe staadiumi.

Allkääbusteks nimetatakse aga tähti, mis jäävad heleduselt ja temperatuurilt tavaliste tähtede ja valgete kääbuste vahepeale.

Nüüd avastatud valge kääbus ja allkääbus asuvad meist praegu umbes 250 valgusaasta kaugusel.

Valge kääbuse massi ja temperatuuri põhjal arvutasid teadlased ta vanuseks umbes kümme ja pool miljardit aastat. See tähendab, et ta on tekkinud ajal, mil meie Linnutee galaktika oli veel üsna noor.

Teine täht, allkääbus sisaldab väga vähe vesinikust ja heeliumist raskemaid elemente, mis osutab, et temagi on tõenäoliselt tekkinud üsna iidsetel aegadel, kui muid elemente ei olnud jõudnud veel palju ilmaruumi ilmuda.

Teadlased loodavad, et allkääbust lähemalt uurides saab hakata täpsemini määrama ka teiste, meist palju kaugemal asuvate sedalaadi tähtede omadusi.

Kuidas on see Linnutee halo tähepaar sattunud niivõrd väljavenitatud orbiidile, et ta aeg-ajalt, arvutuste järgi sadade miljonite aastaste vahedega ka meie naabruskonda külastab, ei ole veel selge.

Kuid astronoomidel on nüüd avanenud hea võimalus juhust kasutada ja neid kaugelt pärit tähti ka lähemalt tundma õppida.

