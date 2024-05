Süües telefoni vaatav laps on paks laps

Nutiseadmete liigtarvitamise kahju kohta lastele on saabunud uusi teadustulemusi.

Värske uuringu tulemuste põhjal tuleb sedastada, et kui lasta lastel söögi ajal ninapidi mobiiltelefonis olla või kas või ülearu palju teleekraanile kiigata, siis ähvardab neid paksuksminek.

Ana Duarte Portugalist Minho Ülikoolist ja ta kolleegid hõlmasid oma uuringusse 735 algkoolilast.

Nad tuvastasid, et lastel oli 15 protsenti suurem tõenäosus kannatada ülekaalulisuse all, kui nad tarvitasid kas hommiku-, lõuna- või õhtusöögi ajal sageli mõnda ekraaniseadet.

Duarte ütles Veneetsias toimunud üleeuroopalisel rasvumise teemalisel konverentsil, et kui lapsed jälgivad söögi ajal telefoni- või teleekraanil toimuvat, siis ei saa nad õigel ajal aru, kui neil kõht täis saab; helendav ekraan tõmbab tähelepanu jõuga endale.

Nii söövad lapsed aina edasi, kui peaksid tegelikult juba ammu lõpetama.

Duarte soovitab lapsevanematel kuulutada söögilaud telefonivabaks piirkonnaks, et lapsed harjuksid maast madalast pidama söömist teadlikku kohalolu nõudvaks tegevuseks.

Teadlased küsisid 6–10-aastaste laste ja nende vanemate käest, mida olid lapsed viimase ööpäeva jooksul söönud ja kas neil oli lubatud söögi ajal mõnda ekraaniseadet seirata. Kõiki lapsi ka kaaluti.

Analüüs näitaski, et söögi ajal ekraani jälginud lapsed olid teiste lastega võrreldes 15 protsenti suurema tõenäosusega ülekaalulised.

Selline arv tuli välja siis, kui teadlased jätsid kõrvale muude arvatavate kehakaalu mõjutavate tegurite nagu perede sotsiaalse ja majandusliku seisundi toime.

Statistika näitab, et ülekaalulisus levib ka laste seas hoogsalt, samas kui laste ligipääs nutiseadmetele on muutumas peaaegu et inimõiguseks.

