Uni aeglustab ajupuhastust

Miks inimesed öösel magavad? Üks välja pakutud põhjendusi on olnud, et magades puhastab aju end päeva jooksul kogunenud mürkainetest ehk toksiinidest.

Kui aga uskuda Inglise teadlaste värske uuringu tulemusi, siis on asi hoopis risti vastupidi: magades väheneb aju võime kahjulikest ainetest vabaneda.

Nicholas Franks ja William Wisden tegid koos kolleegidega Imperial College Londonist katseid hiirtega.

Nad viisid katsehiirte ajju helendavat värvainet ja jälgisid, kuidas aine ühest aju osast teise liikus ja kuidas lõpuks ajust kadus. Värvaine esindas ses katses siis neid pisut toksilisi aineid, millest ajul on kasulik vabaneda.

Selgus, et magavatel hiirtel aeglustus värvaine välja uhtumine ajust ärkvel olnud hiirtega võrreldes 30 protsenti. Narkoosi alla viidud hiirtel aeglustus puhastus lausa 50 protsendi võrra.

Tulemused on selges vastuolus viimase kümmekonna aasta vältel võidutsenud vaatega, et uni aitab aju toksiinidest puhastada. Samas tuleb ka tunnistada, et ega sel vaatel ole olnudki väga otsest katselist tõendust.

Franks, Wisden ja kaasautorid möönavad ajakirjas Nature Neuroscience, et nad ei oska veel arvata, mis põhjusel uni ja narkoos mürkainete ajust eemaldamist aeglustada võiksid. Sellele küsimusele vastuse otsimisele tuleks nende sõnul keskendada edasine uurimistöö.

Välja tuleb ka selgitada, mil määral saab tulemusi üldistada teistele ainetele peale katses kasutatud värvaine ja mil määral teistele liikidele peale hiire, sealhulgas inimesele.

Samuti ei kummuta Franksi, Wisdeni ja kolleegide katsetulemus kindlasti arusaama, et uni on üldkokkuvõttes ikkagi ütlemata kasulik seisund.

Medali teine pool on aga teadlaste tõdemus, et ärkvelolek on ajust toksiinide välja ajamiseks vägagi tõhus olek. Võiks isegi järeldada: ole ärkvel, ole aktiivne ja liigu, siis saad ka aju puhtamaks.

