Papagoidele, nagu paljudele meist, meeldib mõnikord ka helendavaid ekraane vaadata, kui on midagi huvitavat vaadata. Eriti meeldib papagoidele, kui ekraanil on näha tegutsemas teisi papagoisid.

Kuid seejuures on papagoid valivad ka: nad eelistavad selgelt interaktiivseid otseühendusi, mitte salvestatud videoid.

Ilyena Hirskyj-Douglas Šotimaalt Glasgow' Ülikoolist ja ta kolleegid on papagoide sotsiaalsust pikemalt uurinud, sealhulgas teinud mõned katsed ka papagoide omavaheliste videokõnedega.

Neist on tegijate sõnul selgunud, et inimeste kodus peetavad papagoid tunduvad üksteisega videoühenduses olemise võimalusest kasu saavat, sest see paistab vähendavat üksikuna peetavatel papagoidel stressi ning tugevdavat vaimset ja füüsilistki tervist. Looduses elavad papagoid hulgakaupa koos ja suhtlevad üksteisega pidevalt.

Nüüd soovisid Hirskyj-Douglas ja ta kaaslased lähemalt uurida, kas papagoide käitumises võiks tuvastada erinevusi sõltuvalt sellest, kas ekraani kaudu käib otseühendus või on video salvestatud. Kas papagoi paneb vahet tähele?

Teadlased andsid papagoile võimaluse toksata puuteekraanil suuri eredaid nuppe, millel ilutsesid teiste katses osalevate lindude pildid, mispeale said papagoid soovi korral nende lindudega ühendust võtta.

Pärast algset tutvumisaega hakkasid teadlased otsepildi asemel aeg-ajalt näitama ka samadest lindudest varem salvestatud videolõike.

Nii selguski, et papagoid eelistavad otseühendust salvestusele, ehkki iga üksiklinnu puhul võis eelistuse tugevus ka varieeruda. Keskmiselt jälgis katsepapagoi otsevideot aktiivselt 266 sekundit, salvestist aga 166 sekundit.

Katsefaasis, kus näidati otseühendusi, algatasid papagoid videoühendusi märgatavalt rohkem, kui katsefaasis, kus näidati salvestisi. Mõnel linnul ei olnud üldse huvi salvestatud videoid käima panna.

Otseühenduste ajal oli lindude käitumine elavam, nad liikusid tihti ekraanile lähemale ja jäljendasid ekraanitaguse kaaslase tegevusi rohkem.

Teadlased ei saa tulemustest siiski kindlalt järeldada, et papagoid olid kuidagi teadlikud otseühenduste ja salvestiste sisulisest erinevusest.

Kuid nad leiavad, et internet pakub ka papagoidele tõenäoliselt suurepäraseid võimalusi üksteisega ka kauge maa tagant ühenduses olla, tuleb vaid luua nende vaimseile võimeile ja liigiomasile vajadusile võimalikult kohaseid rakendusi.

Glasgow' Ülikooli teatel peab Hirskyj-Douglas uuringust ettekande peatselt Honolulus toimuval arvutiteaduse konverentsil.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.