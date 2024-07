Papagoi tõrjub parasiite taimega

Muude sulestikukahjuritega võitlemise viiside seas kasutab osa linde ravimtaimi. Näiteks on Vaikses ookeanis asuval Norfolki saarel nähtud papagoisid määrimas sulgedele katkipudistatud taimesegu.

Linnu sulestikus võivad end sisse seada sulgi söövad väivid, verd imevad kirbud, puugid, kärbsed. Sulgedest võib aga leida seeni ja mikroobe, kes kahjustavad sulgi, ärritavad nahka ja võivad levitada haigusi. Selliste tegelastega on linnul toime tulekuks mitmeid viise: sulgede sugemine ja võidmine päranipunäärme nõrega, päikese-, vee- ja liivavannide võtmine ning sipelgapesas kümblemine, kirjutab linnuökoloog Marko Mägi ajaveebis Linnuvaatleja.

Mitmed liigid toovad pessa aromaatseid taimi, kuid harva võiavad linnud nende sisaldisi nahale või sulgedele. Taime välispidist kasutamist on teada türkiis-rohupapagoilt (Neophema pulchella), kes topib mürdi (Leptospermum) rebitud lehti sulgede vahele.

Galapagose saartel hõõruvad nelja sidrikuliigi isendid sulgi guajaavipuu (Psidium galapageium) lehtedega, sest see peletab sääski ja verd imevate kärbeste vastseid. Mitmete liikide puhul on teada ka sigaretikonide, helktigude (Oxychilus navarricus), tuhatjalgsete ja tsitruseliste koore kandmist pessa.

Vaikses ookeanis Austraaliale kuuluval Norfolki saarel filmiti norfolki maooripapagoisid (Cyanoramphus cookii) purustamas nokaga noori kawakawa (Piper excelsum) leherootse ja koort ning mudruga sulgi võidmas. Esmalt täheldati taolist käitumist 2015. aastal, hiljem ka aastatel 2018–2020.

Norfolki maooripapagoid närivad kawakawa leherootse ja lehti ning määrivad nendega sulestikku. Autor/allikas: Olsen et al 2024

Salvestiste põhjal võib väita, et tegu ei ole juhusliku tegevusega: papagoid naksasid leherootsult otsa, hekseldasid seda nokaga ning määrisid mudruga sulgi. Lind töötles enne mudru sulgedele määrimist rootsu 16–85 sekundit. Linnud rebisid ka lehti ja nühkisid nokka vastu oksa enne päranipunõre võtmist.

Käitumine, kus lind kasutab enese võidmiseks taimset materjali, mida võib tõlgendada välis- ja ehk ka siseparasiitide peletamisena, on lindude seas suhteliselt harv. Ei ole välistatud, et aromaatsed ühendid võivad vähendada papagoi nakatumist linnumalaariasse, mis võib põhjustada märkimisväärset suremust.

Kawakawa on kuni kolme meetri kõrgune metsa alustaimestikus kasvav taim, mida leidub vaid Norfolki saarel. Kawakawa sisaldab piperiini ja teisi aromaatseid ühendeid, mis peletavad putukaid ja on antimikroobsed. Söödult võib kawakawa pärssida ka siseparasiitide elu. Uus-Meremaa maoorid on kawakawa lähiliigi P. e. excelsum kuivatatud ja põletatud lehti kasutanud rahvameditsiinis putukatõrjeks.

Uurimus ilmus ajakirjas Austral Ecology.