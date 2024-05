Tõukoerad ei ole sugugi nii haiglased kui arvatakse

Laialt on levinud arvamus, et puhtatõulised koerad kipuvad kergemini haigeks jääma kui segaverelised koerad. Ameerika teadlased väidavad nüüd, et see arvamus on müüt.

Kiersten Forsyth Indianas West Lafayette'is asuvast Purdue Ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Frontiers In Veterinary Science, et kuigi mõned koeratõud on tõepoolest mõnedele haigustele vastuvõtlikumad, võivad tõukoerad ja mittetõukoerad ehk üleüldse haigusi põdeda üsna ühesuguse tõenäosusega.

Teadlased leiavad, et küllap on just mõnede haiguste suur esinemissagedus mõnel koeratõul jätnud inimestele mulje, et tõukoerad ongi segaverelisist haiglasemad.

Oma uuringus kasutasid Forsyth ja ta kaaslased enam kui 27 tuhande koeraomaniku küsitluse tulemusi. Küsitlus oli korraldatud harrastusteadusliku ettevõtmisena.

Vastuste analüüsil ilmnes, et paljud kõige sagedamini koertel esinevad haigused, nagu kõrvapõletik ja liigesekulumus, kimbutavad ühtviisi sagedasti nii tõu- kui ka muid koeri.

Mõnesid muid haigusi esines ühel neist koerakategooriatest rohkem kui teisel, näiteks hammaste väljalangemist tuleb sagedamini ette tõukoertel, kõrvapõletikku aga mittetõukoertel.

Kuid neist umbes viiekümnest haigusest, millest küsitletud koeraomanikud teada andsid, esines umbes pooli kõigil koertel peaaegu võrdselt.

Täiesti terveid koeri, vähemalt neid, kelle omanikud ühestki haigusest teada ei andnud, oli tõukoerte seas suhteliselt rohkem kui segavereliste seas.

Küsitlustulemustes üllatas teadlasi, kui palju mainisid omanikud juhtumeid, kus nende koer oli saanud mõne teise koera käest pureda.

Nad peavad vajalikuks edaspidi lausa eraldi uurida, mida see asjaolu tähendab ja millised tegurid tõstavad teiselt koeralt hammustada saamise riski.

