Rohelus soodustab tervislikku toiduvalikut

See, et ilusas, rohelises paigas elades ja olles saab turgutust inimese vaimne ja füüsiline tervis, ei tohiks enam kellelegi väga suure üllatusena tulla.

Aga nüüd on Ameerika ja Prantsuse teadlased välja selgitanud, et looduspärases keskkonnas olles või äsja olnuna on inimeste toiduvalik tervislikum.

Ehk siis võib-olla on nad avastanud, ja see tundub ju loogiline, ühe võimaliku mõjumehhanismi, mille kaudu rohelus tervise pikapeale tugevamaks teeb.

Maria Langlois Dallasest Lõuna-Metodisti Ülikoolist ja Pierre Chandon Fontainebleau's asuvast Sorbonne'i Ülikooli süsteemi osisest INSEAD kirjutavad ajakirjas Communications Psychology, et tervislikuma toiduvaliku tegid inimesed nende katseis muu hulgas pärast linnapargis jalutamist või kas või rohelise maastiku aknast vaatlemist.

Ühes katsevoorus paluti mõnel katseisikul jalutada 20 minutit pargis, teistel sama kaua Pariisi liiklustihedail tänavail. Seejärel paluti nad buffet-lauda, kus pakuti nii tervislikumaid kui ka vähem tervislikke toite.

Mõlema rühma katseisikud võtsid toitu umbes võrdseis koguseis, kuid pargis jalutanutel moodustasid tervislikud toidupalad valikust keskmiselt 70 protsenti, tänavail kulgenuil seevastu vaid 39 protsenti.

Järgmises voorus paigutati katseisikud hotelli toa moodi sisustatud tubadesse, mille aknast avanes vaade kas rohelisse loodusse või vilkaelulisele linnatänavale, kolmandal rühmal aga olid kardinad akna ette tõmmatud.

Peagi toodi neile tuppa toidukäru, millelt oli valida tervislikum ja vähemtervislik eine, mis mõlemad koosnesid põhiroast, joogist ja magustoidust.

Tulemus sarnanes esimese vooru omaga. Loodusvaatega toas valiti eelistatult tervislikumaid, linnavaatega või üldse ilma vaateta toas vähem tervislikke toite.

Siit teevad teadlased muu hulgas sellisegi järelduse, et urbanistlik keskkond ei muuda inimeste toiduvalikut iseenesest ebatervislikumaks, kuid looduspärane keskkond soodustab selgelt tervislikumat valikut.

Uuringu idee tuli kaasautor Langlois'l ühel mitmepäevasel ja mitme tuhande kilomeetri pikkusel rattaretkel, kus ta pani tähele, et osalised kaldusid looduskaunitest paikadest läbi vändates eelistama tervislikumaid, vähetöödeldud toite.

