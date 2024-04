Kosmoseteleskoop TESS leidis oma esimese ulguplaneedi

Mitutsada neist planeetidest on seejuures aidanud avastada NASA kosmoseobservatoorium TESS, mis tiirutab ümber Maa ja avastab eksoplaneete juba aastast 2018 peale.

Nüüd annavad astronoomid teada esimesest TESSi abil leitud niinimetatud ulguplaneedist, planeedist, mis ei tiirutagi ühegi tähe ümber, vaid liigub tähtedevahelises ruumis vabalt ringi.

Planeedi olemasolu tuli ilmsiks siis, kui ta liikus oma teel läbi ühe tähe eest, mida TESS parajasti seiras.

Kust ulguplaneedid üldse pärit on, on praegu täpselt teadmata, aga ühe väga levinud seletuse järgi on nad kunagi mõne tähe ümber tiirelnud, kuid on sealt juba planeedisüsteemi tekke keerukatel ja kaootilistel aegadel või ehk ka hiljem teiste planeetide gravitatsioonijõu toimel välja paiskunud.

On arvatud, et suurema massiga ulguplaneedid võivad olla tekkinud ka suure gaasipilve kokkutõmbumisel niiöelda iseseisvalt, ilma et sest pilvest ka mõni täht tekiks.

Arvutimudelid osutavad, et ulguplaneete peaks Galaktikas hulkuma massiliselt, aga seni on neid avastatud vaid käputäis. Küllap sellepärast, et neid päris raske avastada on. Valgust ega muud elektromagnetkiirgust nad palju ei kiirga ega peegelda.

Avastada aitab neid niinimetatud gravitatsioonilise mikroläätse nähtus. Kui ulguplaneet mõne parajasti teleskoobis vaadeldava tähe eest läbi juhtub liikuma, siis võib ta tähe valgust läätse kombel koondada, kallutades valguskiiri oma raskusjõuga, nii et täht näib hetkeks heledamaks muutuvat.

Just selline mikroläätsenähtus aitas nüüd TESSilgi oma esimest ulguplaneeti leida.

TESS seirab korraga tuhandete tähtede ereduse muutusi. Enamasti leiab ta tähtede ümber tiirlevaid planeete, mille üleminek tähe eest põhjustab tähe regulaarselt korduvaid tumenemisi.

Astronoomid on värsked vaatlustulemused avaldanud võrguvaramus arXiv.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.