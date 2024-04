Metsatulekahjude vähesus ohustab hiidsekvoiasid

Õigupoolest on hiidsekvoiade arvukus viimase saja aasta jooksul alla käinud osalt just seetõttu, et inimesed on suutnud Californias metsatulekahjude levikut edukalt piirata.

Inimesed korraldavad suuremate metsapõlengute ära hoidmiseks ise väiksemaid põlenguid. Kuid nii ei jõua tulekahjud paljude hiidsekvoiade ligidalegi.

Neile puudele on tulekahjusid vaja, sest kõrge kuumus aitab nende seemnetel levida.

Chad Hanson mittetulundusühingust John Muir Project ja ta kolleegid on uurinud Sierra rahvusmetsas asuvat hiidsekvoiade salu, kus kasvab 65 suurt ja vana puud.

2017. aasta ulatuslik metsapõleng räsis neid puid tublisti. Kuid nüüd on seal hakanud peale kasvama ka uus hiidsekvoiade põlvkond.

Hanson ja ta kaaslased panid mullusel uurimisretkel tähele, et kõige rohkem on noori hiidsekvoiasid kasvama hakanud neis kohtades, kus tulekahju oli kõige intensiivsem. Seal on nad ka kõige kõrgemaks kasvanud ja domineerivad muude okaspuude üle.

Need on olulised tähelepanekud, sest Rahvusvaheline Looduskaitseliit on hiidsekvoia kuulutanud väljasuremisohus liigiks.

Hanson ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Ecology & Evolution, et leida tuleks õige tasakaal nende puude kaitse ja inimeste kaitse vahel.

Võib-olla tuleks näiteks hiidsekvoiade kasvupaikade läheduses asuvate elamute kaitseks puhastada nende ümbrus taimestikust mõnekümne meetri raadiuses.

