Suitsetamine mõjutab immuunsüsteemi aastaid pärast lõpetamist

Teadlased püüdsid Ajakirjas Nature avaldatud analüüsis välja selgitada, miks on eri inimeste immuunvastused niivõrd erinevad. Nad leidsid, et lisaks sigarettide suitsetamisele mõjutab keha immuunvastust kõige enam keskmisest suurem kehamassiindeks ja nakatumine herpesviiruste perekonda kuuluva healoomulise tsütomegaloviirusega. Pärast esmast nakatumist võib viimane organismis püsida aastaid ilma nähtavate sümptomiteta, vahendab Nature.

Teadlaste sõnul rõhutavad järeldused, et uuringutes pole arvestatud ainult elustiilivalikute vahetu mõjuga. Meeles tuleb pidada ka nende püsivamaid tagajärgi immuunsüsteemi toimimisele. Varasemates uuringutes on nende sõnul rõhutud immuunvastuste erinevuse seletamisel eeskätt soo, geneetika ja vanuse tähtsusele, samas kui teiste tegurite rolli pole täielikult määratletud.

Arvutusliku bioloogia järeldoktor Violaine Saint-André kolleegidega Pariisi Pasteuri instituudist analüüsisid vereproove ja küsimustikke, mis koguti immuunsüsteemiuuringutele keskenduva Milieu Intérieur konsortsiumi poolt 1000 tervelt inimeselt. Teadlased segasid vereseerumeid immuunsüsteemi aktiveerivate molekulide, mikroorganismide ja viirustega. Seejärel mõõtsid nad iga molekuli või patogeeni mõju organismi põletikulisi reaktsioone reguleerivate valkude tootmisele.

Teadlased kombineerisid saadud tulemusi 136 isikuomaduse kohta kogutud demograafiliste, keskkonna ja kliiniliste andmetega. Nad leidsid, et eriti tugev on seos immuunvastustega kolme tunnuse puhul: suitsetamine, kehamassiindeks ja varasem tsütomegaloviiruse infektsioon. Kokku nähti korrelatsiooni 11 näitajaga.

Eriti silmatorkavad olid suitsetamisharjumusi käsitlevad andmed: suitsetamise mõju immuunvastusele oli sama suur kui vanuse, soo ja geneetika mõju. Kuigi suitsetamisest loobumise järel hakkas see kahanema, oli selle mõju näha ka aastaid hiljem.

Saint-André kahtlustab oma töörühmaga, et see on seotud genoomi teatud piirkondadessse lisatud keemiliste märgiste, metüülrühmade mustritega. Selliste metüülrühmade lisamine muudab sageli geenide avaldumist. Immuunrakud on aga reeglina võrdlemisi pikaealised. Seeläbi võivadki taoliselt muudetud rakud kaduda inimese organismist aastaid pärast suitsetamist loobumist.

Teadlase hinnangul pole uuringu tulemused olulised mitte ainult suitsetamise mõjude hindamiseks, vaid ka üldiselt immuunvastuste erisuste põhjuste kaardistamiseks. Uuringus leiti näiteks, et eri keskkonnategurid võivad üksikuna mõjutada erinevaid tsütokiine erineval määral. See tekitab omakorda küsimuse, kui palju peaks selliseid üksikasju arvesse võtma näiteks sihipärase ravi planeerimises, täppismeditsiinis või kasvõi inimeste vaktsineerimisel.

Violaine Saint-André sõnul tuleb uuringut aga korrata, et tagada tulemuste suurem üldistatavus. Tulevikus peaks see hõlmama etniliselt ja päritolult mitmekesisemat osalejate rühma.