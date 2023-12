Jakk sai koduseks muistses Tiibetis

Värske teadusuuring toob nüüd suuremat selgust seni segasevõitu küsimusse: kus ja millal kodujakk kodustati?

Rahvusvaheline teadlasrühm eesotsas Ningbo Cheniga Hiinas asuvast Põllunduse, Metsanduse ja Tehnika Loodeülikoolist annab ajakirjas Science Advances teada, et nende andmetel oli kodujakke olemas juba 2500 aastat tagasi, palju kaugemas minevikus kui seni teatud.

Sellisele tulemusele jõudsid teadlased, olles analüüsinud ühe Lõuna-Tiibetis elanud isase jakiisendi luust pärit DNA-d.

Seda, et jakk on kodustatud Tiibeti platool, on senigi peetud üheks tõenäoliseks võimaluseks, kuid nüüdne uuring on sellele teooriale andnud ka otsesemat arheoloogilist ja geneetilist toetust.

Teadlased eraldasid kõigepealt Bangga leiukohast päevavalgele tulnud enam kui kümnest tuhandest imetajaluust 193 luud, mis kuulusid veise perekonna liikidele. Veise perekonda kuulub nii jakk kui ka koduveis.

Erilise tähelepanu alla võeti viis luud, milles säilinud DNA-d õnnestus ka järjeldada. Geenianalüüs osutas, et üks viiest luust oli isase jaki oma, ülejäänud neli kuulusid emastele koduveistele.

Täpsemas analüüsis selgus, et see isane jakk oligi olnud kodujakk, mitte jahisaagiks saadud metsik jakk.

Tõdemus, et kodujakke oli Tiibetis juba 2500 aastat tagasi, sobib hästi kokku viimasel ajal selguma hakanud pildiga, kuidas on inimesed eluga Tiibeti platool omal ajal kohastunud. Varem on näiteks avastatud, et samal ajal kasvatati samas piirkonnas juba ka otra ja lambaid.

