Noorteadlane: EL-i teadusraha haldab hulk ebapädevaid ametnikke

Tartu ülikooli vanemteadur ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige Leho Tedersoo pidas konverentsil teadusEST kriitilise ettekande, kus käis ükshaaval läbi kõik punktid teaduselu teemal ning puudutas ka teaduse populariseerimist.

Mis pärsib teaduse arengut?

Vastusena sellele küsimusele sedastas Tedersoo: teadmatus oma tuleviku suhtes. See ohustab töökohta, teiselt poolt ohustab see rahastust. Kuid nii noortele kui vanematele teadlastele ühiselt on murekohaks teadusaruandlus.

Euroopa Liidu raha kasutamisega kaasneb tohutu hulk tingimusi ning aruandlust, mida Eestis haldab SA Archimedes.

Tedersoo osutas sellele, et Archimedes kulutab tohutu hulga raha väikeste bürokraatlike detailide kontrollimisele, mida EL isegi ei nõua. See on kulukas ning see raha tuleb omakorda sellest rahast, mida saaks kasutada teaduse tegemiseks.

Probleemina tõi Leho Tedersoo välja Archimedese, aga ka vastava ministeeriumi ametnike asjatundmatust. Sageli teevad teadusteemade üle otsuseid äsja koolipingist tulnud inimesed, kel puudub selleks pädevus, nentis Tedersoo.

Raha jagamise probleem Eestis

Noorte teadlaste probleemiks on Leho Tedersoo hinnangul see, et noored ei ole veel oma väheste teadustöö tulemuste tõttu võrdsed konkureerima vanemate teadlastega, kuid praegune teadusrahastuse ja -karjäärisüsteem soosib eakamaid teadlasi.

Tedersoo tõi välja, et Eestis on teadusraha jagamisel oma mõju isiklikel, sõprus- ja peresuhetel. Sellega kaasneb asjaolu, et raha suunatakse uurimisrühmadesse, mis muidu oma teadustöö kvaliteedi tõttu ellu ei jääks.

Probleemne on ka see, et raha pudistatakse paljude vahel ära, mis tähendab, et keegi ei saa piisavalt raha tippteaduse tegemiseks.

Ülikoolid saaksid siinkohal probleeme leevendada, muutes rahastuse läbipaistvaks ning andes igale doktorandile kaasa teatud rahasumma, mida kasutada noore teadlase perioodil, kus värske doktor ei ole veel konkurentsivõimeline vanemate kolleegidega kõrvuti raha taotledes.

Leho Tedersoo sõnul on keeruline leida teadusalast tööd, seda eriti pärast doktorantuuri või järeldoktorantuuri. Järeldoktorantuur on lihtne, ent sealt edasi tööle siirdumiseks ei ole töökohti.

Puudub efektiivne karjäärimudel, kuidas noored teadlased võiksid teadlastena edasi liikuda.

Noorte mitte-edutamine võib väga oluliselt pärssida noorte inimeste teadlaskarjääri. Tedersoo tõi näite, et mõni tema noortest kolleegidest on saanud vanemteaduriks kohe pärast doktorikraadi kaitsmist, teine on pidanud aga edutamist ootama 7–8 aastat.

Olukorras, kus professori või juhtivteaduri valimiseks eeldatakse 10 aastat vanemteaduri kogemust, seega on need, kes peavad edutamist ootama, kehvemas positsioonis.

Juhtivteaduri koht võiks noortele teadlastele olla kõige rohkem võimalusi pakkuv, kuid näiteks Tartu ülikoolis saavad kõiki tingimusi täites vaid inimesed, kes on üle 40-aastased.

Kitsaskohana tõi Leho Tedersoo välja ka võimalus puudumise tulla tagasi teadusesse näiteks ettevõtlusest.

Teaduselt avalikkusele

Rääkides teaduse viimisest avalikkuseni ja populariseerimisest, nentis Tedersoo, et sellega on üksjagu probleeme.

Avalikkusega suhtlemise aspektist tõi ta välja, et ajakirjanikud ei tunne noori teadlasi. Eestis napib pädevaid teadusajakirjanikke, kes oskaksid üles leida olulised teadusprojektid ja -teemad.

Probleemiks on tema sõnul ka teadusprojekte tutvustavad kirjeldused, mis enamasti ei ole tavalugejale mõistetavad. Tedersoo hinnangul oleks vaja avalikke debatte, vaja oleks pidevat meedias olemist, näiteks arvamuslugudega.

Teise suure probleemina tõi ta välja teaduse rahastamise, mis Eestis vastupidiselt strateegiale, tegelikult väheneb.