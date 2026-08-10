X!

Pikk Covid moodustas krooniliste haigustega ohtliku nõiaringi

Tervis
Foto: Pixabay
Tervis

Koroonaaegne eriolukord võib tunduda koos maskide ja pideva desinfitseerimistega juba halva unenäona, kuid paljud meie ümber kannatavad kunagise nakkuse tõttu endiselt. Selgub, et inimesed ei põe varasemate tervisemurede tõttu koroonat vaid raskemalt, vaid omapärase nõiaringi mõjul vallandab koroonaviirus uusi kroonilisi haigusi.

Värske Eesti elanike andmetel põhinev uuring näitab, et pikal Covidil ja kroonilistel haigustel on otsene kahesuunaline seos. Varasemad kroonilised tõved venitavad koroonavaevused pikemaks, mis sillutab omakorda teed näiteks uneapnoe diagnoosile ja südamerütmihäiretele.

Tõdemuseni jõudsid Tartu Ülikooli teadlased, kes analüüsisidligi 210 000 Eesti geenivaramu doonori tervise- ja geeniandmeid. Uurijad võrdlesid enam kui 2000 pika Covidi all kannatava inimese haiguslugu ligikaudu 200 000 kontrollrühma liikmega.

Analüüs tõi esile mitu seost. Esiteks langesid pika Covidi küüsi kõige sagedamini 40–59-aastased inimesed, kusjuures lausa kolmveerand pikaajaliste vaevuste all kannatajatest olid naised. Pika Covidi riski suurendasid märkimisväärselt ka ülekaal, varasem krooniline neeruhaigus, astma ja 2. tüüpi diabeet. Kroonilise kopsuhaiguse ehk KOK-i korral kasvas risk vaevuste püsima jäämiseks tavapärasega võrreldes enam kui kahekordseks.

Ahel toimis ka vastupidi. Arstid diagnoosisid pika Covidiga patsientidel pandeemia-aastatel oluliselt sagedamini uusi tervisehädasid. Näiteks uneapnoe ehk uneaegsete hingamiskatkestuste oht oli neil varasemaga võrreldes kolm korda suurem, samuti sagenesid südamerütmihäired ja kilpnäärmehaigused. Teadlasedei välista siiski täielikult võimalust, et pika Covidiga inimesed käivad lihtsalt tihedamini arsti juures ja saavad seetõttu rohkem diagnoose. 

Eraldi tähelepanu pöörasid teadlased teist tüübi diabeedile. Teadustöö tõi esile, et et alates 2020. aasta kevadest hakkas uute diabeedijuhtumite arv terves elanikkonnas hüppeliselt kasvama, ületades kõiki varasemaid matemaatilisi prognoose. Pärilikkus mängis samuti selget rolli. Neil, kellel oli suurem geneetiline soodumus koroonat raskelt põdeda, tekkis diabeet 17 protsendi võrra sagedamini.

Miks see niimoodi on? Teadlaste sõnul kahjustab viirus organismi mitmel rindel. Olemasolevad kroonilised haigused loovad soodsa pinnase põletikele ja immuunsüsteemi häiretele, mis ei lase kehal nakkusest lõplikult taastuda. Uute diabeedijuhtumite sagenemise taga võib aga näha viiruse mõju kõhunäärmele – organile, mis toodab veresuhkrut reguleerivat insuliini. 

Uute haiguste tekkele andis tugeva tõuke ka pandeemiaaegne elustiil. Inimesed liikusid vähem, stress kasvas ja kehakaal tõusis.

Uurijad kirjutavad oma tulemustest ajakirjas Frontiers in Public Health.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Toimetaja: Andres Reimann

kõige tähtsam vara

11:22

Uuring: vaimse tervise hoidmise oskused vajavad senisest rohkem tähelepanu

09:51

Ühe minuti loeng: kuidas puugihaigustest hoiduda?

09:22

Pikk Covid moodustas krooniliste haigustega ohtliku nõiaringi

07.08

Uuring: elektritõukeratas on mootorrattast märksa ohtlikum

06.08

Üle 60 protsendi Eesti täiskasvanutest põeb vähemalt üht kroonilist haigust

05.08

Terviseamet: puukentsefaliiti ja -borrelioosi haigestumine on kasvutrendis

04.08

Linnade rohealad vähendavad laste allergiariski

04.08

Sõjategevus soodustab ravimiresistentsuse teket

03.08

Nanoteemandid võivad aidata närvimürkide vastumürkidel ajju jõuda

03.08

Veekogude külastamine tõstab vaimset heaolu

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

14:04

Tehisaru kavandas nullist 16 elujõulist viirust

11:34

Perseiidide meteoorivool saavutab sel nädalal haripunkti

09:31

Loodus ei suuda inimkonna betoonijanu enam liivaga kustutada

08.08

Video: AF-i arutelu teadmussiirdedoktorantuuri potentsiaalist

07.08

AF-i arutelu: tehisaru sunnib teadlasi muutma tööharjumusi ja väärtusi

07.08

Uuring: Malta napp toidubaas sundis kiviaja kütte pikkadele mereretkedele

07.08

Iidsed kütid pidasid üksikute isaste asemel jahti hoopis emasmammutitele

ajatu klassika

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo