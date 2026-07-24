X!

Inimkeha peidab endas evolutsioonilisi kompromisse

Tervis
Foto: Unsplash/Nhia Moua
Tervis

Inimkeha peetakse sageli looduse meistriteoseks, kuid lähem vaatlus paljastab, et tegu on pigem miljonite aastate pikkuse evolutsiooniliste kompromisside tulemusega.

Paljud meie igapäevased vaevused, näiteks seljavalud, on otsene tagajärg sellele, et evolutsioon ei loo kunagi midagi nullist, vaid ehitab vana vundamendi peale.

Sellele järeldusele on jõudnud Bristoli Ülikooli anatoomialektor Lucy E. Hyde, kes toob esile, et paljud inimkeha anatoomilised lahendused on küll ellujäämiseks piisavad, kuid kaugel täiuslikkusest. Teadlase hinnangul on inimkeha kui elav arhiiv, mis on täis ajaloolisi jäänukeid ja kohandumisi.

Ilmekas näide evolutsiooni lühinägelikkusest on meie selgroog. Meie neljajalgsete ja puuokstel turnivate eellaste puhul toimis selgroog painduva tugisambana, mis pidi kaitsma seljaaju. 

Kui inimesed aga kahele jalale tõusid, lisandus selgroole ülesanne toetada kogu keharaskust vertikaalselt, säilitades samas paindlikkuse. Need kaks justkui vastandlikku ülesannet loovad pideva pinge, mis teeb keha seljavaludele vastuvõtlikuks. Selgroog täidab lihtsalt ülesannet, milleks ta pole algselt loodud.

Veelgi kentsakam lugu on kõrinärviga, mis ühendab aju ja kõri, kontrollides rääkimist ja neelamist. Loogiliselt võiks see närv kulgeda otse, kuid selle asemel laskub see ajust alla rindkeresse, teeb aasa ümber suure veresoone ja suundub siis uuesti üles kõri juurde. 

See kummaline omadus pärineb aga veelgi kaugemast minevikust ning on Hyde´i hinnangul pärandus meie kalasarnastelt eellastelt. Evolutsiooni käigus, kui kael pikenes, ei otsinud loodus otsemat teed, vaid lihtsalt venitas olemasolevat närvi.

Samas toob uurija välja, et evolutsioon ei vaevu kaotama tähtsa ülesandeta kehaosi, mis meid otseselt ei häiri. Seetõttu on meil alles pimesool, mis võib muutuda põletikuliseks, või kõrvalihased, mida enamik inimesi ei suuda liigutada, kuigi need aitavad paljudel teistel imetajatel paremini helisid püüda.

Mõistes, et meie keha on ajalooliste kompromisside tulemus, saame teadlase sõnul paremini aru ka paljudest levinud tervisemuredest. 

Uurija kirjutab inimkeha huvitavast disainist lähemalt ajakirjas The Conversation.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Toimetaja: Johannes Peetsalu

Samal teemal

kõige tähtsam vara

09:32

Lugeja küsib: miks poepiim hapnemise asemel halvaks läheb?

08:57

Inimkeha peidab endas evolutsioonilisi kompromisse

22.07

Pead tõstev ravimiresistentsus ohustab esmajoones lapsi

22.07

Lugeja küsib: kui hea või halb on kuuma ilmaga jooksma minna?

21.07

Mitukümmend uut leidu aitavad selgitada ärevuse kujunemist

21.07

Uute kaalulangetusravimitega käivad kaasas tugevad kõrvalmõjud

20.07

Lugeja küsib: kui pikalt säilivad sügavkülmutatud marjad?

17.07

Laste vähi elulemus paraneb, kuid riikide vahel püsivad suured erinevused

17.07

Mentoolirikas piparmünditee jääb haiguste vastu jõuetuks

15.07

Iga viies vähihaige terve sugulane kannab riskigeeni

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

23.07

Saaki rammivad mõõkvaalad võivad lihtsalt enda meelt lahutada

23.07

Triin Talk: mida teha, et vanalinnas ei elaks ainult rotid?

23.07

TLÜ teadlased: kas põimkeelsus klassiruumis aitab keelt paremini õppida?

23.07

Muutlikud väetisehinnad ja kliima panevad põllumehi uusi kultuure kasvatama

23.07

Teadlased kasutavad sääski nende endi vastu

23.07

Marsi pinna alt tuli välja muistne magmavõrgustik

22.07

Tühjadest merekarpidest said 470 miljoni aasta eest uued elupaigad

ajatu klassika

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo