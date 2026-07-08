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Mitut keelt kõnelevate inimeste aju vananeb aeglasemalt

Psüühika
Foto: Infano
Psüühika

Võõrkeelte tuupimine koolipingis või uue keele õppimine hilisemas elus võib tagada vanaduses märgatavalt erksama meele. Värske uuring näitab, et mitut keelt kõnelevate inimeste aju on bioloogiliselt noorem kui neil, kes piirduvad vaid ühe keelega.

Uurijad analüüsisid põhjalikult Hispaania Baskimaa elanikke, kes rääkisid üht kuni nelja keelt. Sealhulgas hispaania, baski, prantsuse ja inglise keelt. Esmalt uurisid teadlased spetsiaalse aju-uuringute seadmega rohkem kui 700 inimese ajutegevust ning tehisaru abil loodi aju vananemise mudel. Selle mudeliga hinnati seejärel järgmise 144 osaleja aju bioloogilist vanust.

Andmed näitasid selget mustrit: kahe keele oskajate aju paistis tegelikust vanusest keskmiselt umbes kuus aastat noorem. Kolme keele valdamine andis seitsmeaastase ning nelja keele rääkimine koguni 13-aastase bioloogilise eelise. Samas ei lugenud ainult keelte arv, vaid ka keelekogemuse sügavus ja kestus. Aju vananes aeglasemalt neil, kes valdasid teist keelt paremini ja olid selle omandanud varasemas eas.

Tavaliselt halveneb aju närvirakkude vaheline ühenduvus vananedes järk-järgult, mistõttu nõrgenevad ka mälu ja mõtlemiskiirus. Mitme keele valdamine ja nende vahel ümberlülitumine nõuab aga ajult pidevat pingutust. See toimib justkui vaimne treening, mis aitab hoida närvirakkude ühendusi kauem tervena. Teadlased siiski rõhutavad, et täielikult ei saa välistada ka muude tegurite, näiteks sotsiaalse aktiivsuse ja tervislike eluviiside mõju.

Hispaania, Tšiili, Argentina ja Iirimaa teadlaste koostöös valminud tööd tutvustati Euroopa neuroteaduste foorumil.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Toimetaja: Sandra Saar

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