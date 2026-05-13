X!

Maast vähegi väiksemailt planeetidelt ei ole suuremat lootust elu leida

Universum
Foto: NASA / JPL-Caltech / Robert Hurt
Universum

Kui suur peab planeet olema, et selle peal võiks loota elu teket ja püsi?

Arvatavasti on elu tekkeks ja püsimajäämiseks soodne, kui planeeti ümbritseb atmosfäär. Atmosfäär kaitseb esimesi õrnakesi elusolendeid tähelt tulvava ultraviolettkiirguse eest.

Ameerika teadlased on nüüd teema üle põhjalikult järele mõelnud ja jõudnud järeldusele, et kõige väiksem planeet, mis võiks atmosfääri poolest eluks sobilik olla, on ainult natuke Maakerast väiksem.

Mida väiksem on planeet, seda väiksemad on tal paratamatult ka mass ja külgetõmbejõud, mistõttu on väiksem ka niinimetatud paokiirus, mis võimaldab planeedi juurest lahkuda.

See aga tähendab, et suure energiaga atmosfääriosakesed pagevad planeedilt avakosmosse selle võrra suurema tõenäosusega.

Kuid on veel üks asjaolu, mis väiksemail planeetidel atmosfääril hästi püsida ei lase. Väiksemail planeetidel on pindala ja ruumala suhe nimelt suurem kui suurematel planeetidel.

Seetõttu jahtub nende sisemus kiiremini kui suuremate planeetide sisemus. Ja seetõttu väheneb ka planeedi vulkaaniline aktiivsus.

Kui aga vulkaanid kustuvad, ei aita vulkaanidest erituvad gaasid enam atmosfääri alal hoida, mistõttu võib atmosfäär peagi kaduda.

Michelle Hill Stanfordi Ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad võrguvaramusse arXiv üles pandud artiklis, et nende koostatud arvutimudelis ilmnes väga selge piir 0,7 ja 0,8 Maa läbimõõduga planeetide vahel.

Kui planeedi läbimõõt on suurem kui 0,8 Maa läbimõõtu, siis püsib atmosfäär ta ümber tõenäoliselt miljardeid aastaid. Kui aga läbimõõt jääb alla 0,7 Maa läbimõõdu, siis kaob atmosfäär ematähelt saabuva ultraviolettkiirguse toimel pigem varem kui hiljem.

Näiteks 0,6 Maa läbimõõduga planeet suudaks atmosfääri hoida keskeltläbi umbes 400 miljonit aastat, poole Maa läbimõõduga planeet jääks atmosfäärist lagedaks aga kõigest 30 miljoni aastaga.

Nii lühikeste ajavahemike jooksul ei saaks elu arvatavasti veel nii tugevalt juurduda, et suudaks atmosfääri kadudes püsima jääda.

Hill ja ta kaaslased tunnistavad, et teatud erakordsete olude korral võib atmosfäär ka väiksemate planeetide ümber pikemaks ajaks alles jääda. Kuid need erakordsed olud on väga haruldased.

Praktiline järeldus on see, et kui soovime leida maavälise elu märke, siis tasub neid otsida planeetidelt, mille läbimõõt on suurem kui 0,8 Maa läbimõõtu.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Samal teemal

otse kosmosest

07:45

Maast vähegi väiksemailt planeetidelt ei ole suuremat lootust elu leida

11.05

Uued andmed kummutasid sajandivanuse teooria GK Persei planetaarudust

06.05

Astronoomid leidsid üles Linnutee peidetud piiri

29.04

Kaksiktähtede juures võib planeete tekkida kiiresti ja hulgi

28.04

Vela superparv osutus arvatust kordades massiivsemaks

24.04

Eesti insenerid loodavad Kuupkulguriga Kuul logistikateenust pakkuda

22.04

Marsi savist leiti elutekkeaineid

17.04

Eksperdid: Hiina võib Kuule jõuda enne NASA-t

14.04

Ülikuum Jupiter tõestas planeeditekke põhiteooriat

11.04

Kuu orbiidil käinud Artemis II missioon naasis Maale

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

12.05

Danial Hooshyar: noorte tegelik õpiprotsess jääb tehisarule mõistmatuks

12.05

Uuring: eestlaste rahatarkuses laiutab põlvkondlik lõhe

12.05

"Teise mätta otsast": küps ühiskond oskab maamärgikonflikte lahendada

12.05

Korporatsioonid aitasid esimese põlve haritlastel ühiskonnas läbi lüüa

12.05

Honda paitab mootorratturite hinge libasiduri ja vibratsioonimootoritega

12.05

Iidne puursüdamik heitis valgust CO2 ja jääaegade ringmängule

12.05

Teadlased tuvastasid sadu lühinägelikkusega seotud geenivariante

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo