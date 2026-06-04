Tuulekiirus reetis kaugete gaasihiiglaste magnetvälja tugevuse

Maal tähendab soojem ilm enamasti ka ägedamaid torme ja tugevamaid tuuli. Teadlased eeldasid sama hüdrodünaamilist reeglipära kehtib kaugetel eksoplaneetidel, kus temperatuurid ulatuvad tuhandetesse kraadidesse. Gaasihiiglasi vaadeldes avastas uurimisrühm aga teistsuguse mustri: taevakeha temperatuuri tõustes hakkasid marutuuled ootamatult vaibuma.

Kõrgem temperatuur peaks gaasidele liikumiseks andma rohkem energiat, hindab Prantsusmaa Lagrange'i laboratooriumi professor Vivien Parmentier. Seega pidi nendel planeetidel toimima seni tundmatu mehhanism, mis kuumematel kehadel tuuli pidurdab. Teadlased otsisid pidepunkti magnetilise pidurdamise ehk Oomi takistuse teooriast. Ülikuumade Jupiteride atmosfääris ioniseerib tugev kiirgus leelismetallid ja raua laetud osakesteks.

Kui need laetud osakesed liiguvad risti läbi planeedi magnetvälja, rakendub neile takistusjõud. Seesama elektromagnetiline hõõrdumine võtabki tugevatelt gaasivooludelt hoogu maha. Kuna ionisatsiooni tase kasvab koos temperatuuriga, tekib kuumematel planeetidel tugevam takistus, mis tuulekiirust märkimisväärselt kärbib. Astronoomid mõõtsid tuulte vaibumise ulatust ja arvutasid selle põhjal välja planeete ümbritsevate magnetväljade tugevuse.

Töörühm võttis oma töös aluseks seitset kuuma Jupiteri haaranud vaatlused. Sedasorti gaasihiiglased tiirlevad oma kodutähele erakordselt lähedal ja gravitatsioonilise lukustatuse tõttu on nende üks külg suunatud pidevalt ematähe poole. Tohutu temperatuurierinevus alaliselt kuuma ja jääkülma poolkera vahel kütab planeedi kliima enam kui 2300 °C kraadini ja paneb gaasimassid suure kiirusega liikuma. Uuritud planeetidel puhuvad tuuled kuumalt päevapoolelt jahedamale ööpoolele kiirusega 7200 kuni üle 25 000 kilomeetri tunnis.

Võrdlusena ulatuvad Päikesesüsteemi tormiseima planeedi Jupiteri tuuleiilid vaevalt 1500 kilomeetrini tunnis. Astronoomid jälgisid kaugeid torme Tšiilis asuva VLT teleskoobi ESPRESSO ja Hawaiil paikneva Gemini North teleskoobi MAROON-X spektrograafidega. Mõlemad instrumendid jaotavad taevakehalt saabuva või selle atmosfääri läbiva valguse kitsasteks lainepikkusteks. See annab üksikasjaliku ülevaate atmosfääri keemilisest koostisest. Seadmete suur eraldusvõime võimaldab tuvastada elementide liikumist isegi valgusaastate kaugusel.

Meeskond valis tuulte jälgimiseks raua aatomid, sest neil on rikkalik neeldumisjoonte võrgustik. Äärmusliku kuumuse tõttu on raud neil planeetidel täielikult aurustunud. Teadlased kaardistasid Doppleri nihke abil gaasilise raua liikumist ja andmetest joonistuski välja tuulteanomaalia. Analüüs näitas, et seitsme vaadeldud planeedi magnetväljade tugevus jääb mõne ja kümnekonna gaussi vahele. Tulemused lükkavad ümber varasemad teoreetilised mudelid, mis prognoosisid, et kuumade Jupiteride magnetvälja tugevus ulatub sadade gaussideni ehk Maast paarsada korda kõrgemaks

Saadud madalad väärtused selgitavad füüsikute hinnangul, miks pole õnnestunud eksoplaneetide magnetosfäär eelnevatel aastatel mõõta raadioteleskoopidega. Arvatust sadu kordi nõrgemad signaalid ei suuda läbi murda Maa ionosfäärist, mis blokeerib madalsageduslikke raadiolaineid. Seetõttu tulebki töörühma hinnangul magnetväljade leidmiseks kaudseid mõõtmismeetodeid, milleks pole tarvis raadiokiirgust otseselt mõõta.

Hoolimata nõrkusest viitab tervet planeeti haaravate magnetväljade olemasolu, et neis tähesüsteemides esineb võimsaid virmalisi, kui tähetuule laetud osakesed põrkuvad planeedi magneväljaga. Euroopa Lõunaobservatooriumi astronoom Bibiana Prinothi sõnul jätavad sealsed valgusmängud Prinothi prognoosi kohaselt Maa virmalised kaugele varju.

Visuaalsest vaatemängust palju olulisem on aga magnetkilbi roll planeedi elamiskõlblikuna hoidmisel. Looduslik magnetosfäär kaitseb taevakeha tähetuule surmava kiirguse eest ja aitab säilitada planeedi atmosfääri. Puuduvad magnetkilbi mõju näitab ilmekalt Päikesesüsteemi ajalugu: Marss jahtus ja kaotas oma magnetvälja miljardeid aastaid tagasi. Nõrgenenud vastupanu tõttu puhus päikesetuul punase planeedi paksu gaasikihi minema ja jättis järele vaid külma kivikõrbe.

Uurijad toonitavad, et uuel meetodil on selged piiranguid. Uus arvutusmudel peegeldab üksnes atmosfääri magnetvälja tervikuna. Näitaja ühendab sügaval planeedi tuumas tekkiva dünamovälja ja atmosfäärivoolude indutseeritud lisavälja. Seetõttu annab see lähenemine füüsikutele täpsete komakohtade asemel pigem suurusjärgulisi hinnanguid. Lisaks pole uuringus vaadeldud seitse gaasihiiglast äärmuslike temperatuuride tõttu harjumuspärastele elusorganismidele eluks sobivad.

Tulevikus soovivad astronoomid kohandada tehnikat madalama temperatuuriga Maa-tüüpi kiviplaneetide uurimiseks. Lagrange'i laboratooriumi astronoom ja uuringu juhtautor Julia Seidel märkis, et värske läbimurre aitab analüüsida teiste maailmade magnetkeskkondi. Nii mõistavad astrofüüsikud tulevikus paremini, millistel planeetidel püsib vesi kauem ja säilib võimalus tuntud eluvormide arenguks.

Uuring ilmus ajakirjas Nature Astronomy.