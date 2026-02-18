Isikuomadusi muuta ei ole kunagi hilja

X!

Inimeste isikuomadused on ühest küljest üsna püsivad, teisest küljest märgatavalt muudetavad. Nüüd on Saksa ja Šveitsi teadlased saanud tõendust, et isikuomadusi saab meelepärases suunas edukalt muuta veel vanemaski eas.

Cornelia Wrzus Heidelbergi Ülikoolist ja Corina Aguilar-Raab Mannheimi Ülikoolist kirjutavad koos kolleegidega ajakirjas Communications Psychology, et nende tehtud katsete näitel võivad nii nooremad kui ka vanemad inimesed saada kasu treeningprogrammist, mis aitab neil paremini toime tulla stressi ja keerukate suhtlusolukordadega.

Katseisikutele antud sotsio-emotsionaalne treening oli suunatud muu hulgas aitama neil paremini oma tundeid tähele panna, ohjata ja välja näidata, aga ka paremini kaasinimestega suhteid hoida.

Varasemate uuringute põhjal on järeldatud, et nooremast keskeast alates on isikuomadusi raskem muuta.

Teisalt ei ole eri vanuses inimesi võrdlevaid uuringuid sel alal eriti tehtudki, vaid keskendutud ongi inimestele vanuses 18 kuni 30.

Nüüdses uuringus osales aga inimesi vanuses 19 kuni 78, kokku 165 katseisikut.

Neid kõiki küsitleti isikuomaduste asjus nii otsesemaid kui ka kaudsemaid küsimusi esitades nii enne isikuomaduste treeninguid, treeningute ajal kui ka kuni aasta hiljem. Treeninguprogramm ise vältas kaheksa nädalat.

Küsitlustes selgus näiteks, kui emotsionaalselt stabiilsed või kui ekstravertsed katseisikud mingil ajal olid.

Üllataval kombel ilmnes, et igas vanuses inimestel, nii kahekümnendates kui ka kuue- ja seitsmekümnendates eluaastates olid tulemused enam-vähem ühesugused, ehkki on hästi teada, et näiteks võõrkeelt või pillimängu suudavad nooremad inimesed omandada selgelt väiksema vaevaga kui vanemad.

Üks võimalik seletus on, et nagu teadlased täheldasid, süvenesid vanemad katseisikud õppematerjalidesse ja kodustesse ülesannetesse põhjalikumalt kui nooremad.

Siit nähtub, et kui inimesel on tugev motivatsioon, siis ei ole ka vanus takistuseks ja õpivõime on tegelikult täiesti olemas.

