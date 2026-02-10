X!

Laste areng sõltub kultuurist

Psüühika
Foto: Ashton Bingham / Unsplash
Psüühika

Kuidas õpivad lapsed koostööd tegema? Selgub, et üsna palju sõltub siin lapsi ümbritsevast kultuuriruumist.

Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Uganda teadlaste värskest uuringust nähtub, et parasjagu kehtivatel sotsiaalsetel normidel on määravamgi osa kui universaalsetel põhimõtetel.

Uuring hõlmas enam kui neljasada last Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Peruust, Ecuadorist ja Ugandast, vanuses viis kuni 13 aastat.

Teadlased vaatlesid laste käitumist olukordades, kus mängu tulid õiglus, usaldus, andestus ja ausus. Laste kõrval tegid teadlased samasuguseid katseid ka täiskasvanutega samadest kultuuriruumidest.

Nüüd kirjutavad teadlased eesotsas Dorsa Amiriga Duke'i Ülikoolist ajakirjas Science Advances, et kõigis vaadeldud kultuurides lähtuvad nooremad lapsed enamasti peamiselt omakasust, kuid mida vanemaks nad saavad, seda rohkem nende käitumine kultuuriti erineb: lapsed võtavad üha enam omaks oma kultuuri norme.

Teadlased mängisid lastega lihtsaid mänge, kus lastel tuli otsustada, kuidas jagada komme. Selle juures tekkis võimalusi pakkuda üksteisele teeneid ja vastuteeneid, teha vigu ja rääkida tõtt, tihtipeale ka siis, kui tõde oli rääkijale endale kahjulik.

Kui laste käitumine hakkas umbes kaheksa aasta vanuselt omandama rohkem omaenda kodukultuurile iseloomulikke jooni, siis väljendus see mõnedes kultuurides näiteks ebaõiglastest kommijaotuspakkumistest loobumises või nõustumises jagada komme anonüümsete osalistega.

Ecuadori küttidest-taimekasvatajatest hõimurahva šuarite juures keskendusid vanemad lapsed aga teistest rohkem ressursside raiskamisest hoidumisele, nagu nende kultuuris ka üldiselt tavaks on.

Koostöö võõrastega oli enam omane tööstusühiskondade kui agraarühiskondade kultuurile.

Selgus, et üks põhimõte, mida kõigis uuritud kultuurides väga kindlalt järgiti, oli andestamine. Nii lapsed kui ka täiskasvanud andsid peaaegu alati andeks vead, mida tajuti kui kogemata tehtuid.

Autorid tõdevad uuringu põhjal sedagi, et Ameerika laste käitumisest ei saa sugugi järeldada, et küllap ka muude maade lapsed kindlasti samamoodi käituvad, ehkki sedalaadi üldistusi ollakse läänemaade teaduses tihti liigagi varmad tegema.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Samal teemal

inimloomuse eripärad

08:43

Laste areng sõltub kultuurist

09.02

Ühe minuti loeng: kas palju sõpru teeb õnnelikuks?

06.02

Silmavõbelused aitavad ajul ümbritsevast paremat pilti ette saada

03.02

Siduskirja tagasitulek tõotab parandada laste õpivõimet

02.02

Mahukas uuring kummutas müüdi saarlaste ja hiidlaste erinevusest

02.02

Hädasolek edasilükkamisega võib põhineda geenide ja ajuehituse eripäral

30.01

Eelarvamused ja aju eripärad moonutavad videopildi tõde

20.01

Uuring: toksiline maskuliinsus võib käia käsikäes ilmajäetusega

19.01

Hobune tunneb lõhna järgi inimese hirmu ära

13.01

Semiootik: elame tarbimissurve all ega mõtle ostude põhjustele

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

11:24

Sõda teeb Ukraina koertest jälle metsikud karjaloomad

10:34

Euroopa Liit ähvardab Tiktoki liigtõhusa algoritmi eest trahviga

08:43

Laste areng sõltub kultuurist

06:42

Eesti noored näevad tehisarus üha enam sõpra

09.02

Uuring: keele- ja rohereformi koosmõju tõrjub idavirulased tööturult kõrvale

09.02

Reumatoloog: madal temperatuur kimbutab vaid haigeid liigeseid

09.02

Tehisaru buum kergitas veebiaadressi AI.com hinna 70 miljoni dollarini

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo