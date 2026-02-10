Laste areng sõltub kultuurist

Kuidas õpivad lapsed koostööd tegema? Selgub, et üsna palju sõltub siin lapsi ümbritsevast kultuuriruumist.

Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Uganda teadlaste värskest uuringust nähtub, et parasjagu kehtivatel sotsiaalsetel normidel on määravamgi osa kui universaalsetel põhimõtetel.

Uuring hõlmas enam kui neljasada last Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Peruust, Ecuadorist ja Ugandast, vanuses viis kuni 13 aastat.

Teadlased vaatlesid laste käitumist olukordades, kus mängu tulid õiglus, usaldus, andestus ja ausus. Laste kõrval tegid teadlased samasuguseid katseid ka täiskasvanutega samadest kultuuriruumidest.

Nüüd kirjutavad teadlased eesotsas Dorsa Amiriga Duke'i Ülikoolist ajakirjas Science Advances, et kõigis vaadeldud kultuurides lähtuvad nooremad lapsed enamasti peamiselt omakasust, kuid mida vanemaks nad saavad, seda rohkem nende käitumine kultuuriti erineb: lapsed võtavad üha enam omaks oma kultuuri norme.

Teadlased mängisid lastega lihtsaid mänge, kus lastel tuli otsustada, kuidas jagada komme. Selle juures tekkis võimalusi pakkuda üksteisele teeneid ja vastuteeneid, teha vigu ja rääkida tõtt, tihtipeale ka siis, kui tõde oli rääkijale endale kahjulik.

Kui laste käitumine hakkas umbes kaheksa aasta vanuselt omandama rohkem omaenda kodukultuurile iseloomulikke jooni, siis väljendus see mõnedes kultuurides näiteks ebaõiglastest kommijaotuspakkumistest loobumises või nõustumises jagada komme anonüümsete osalistega.

Ecuadori küttidest-taimekasvatajatest hõimurahva šuarite juures keskendusid vanemad lapsed aga teistest rohkem ressursside raiskamisest hoidumisele, nagu nende kultuuris ka üldiselt tavaks on.

Koostöö võõrastega oli enam omane tööstusühiskondade kui agraarühiskondade kultuurile.

Selgus, et üks põhimõte, mida kõigis uuritud kultuurides väga kindlalt järgiti, oli andestamine. Nii lapsed kui ka täiskasvanud andsid peaaegu alati andeks vead, mida tajuti kui kogemata tehtuid.

Autorid tõdevad uuringu põhjal sedagi, et Ameerika laste käitumisest ei saa sugugi järeldada, et küllap ka muude maade lapsed kindlasti samamoodi käituvad, ehkki sedalaadi üldistusi ollakse läänemaade teaduses tihti liigagi varmad tegema.

