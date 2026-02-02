Video: akadeemikud arutlevad teaduse rolli üle väärtuskonfliktides

Esmaspäeval kell 15.40 algavas otseülekandes arutlevad akadeemikud Pärnus toimuval konverentsil selle üle, kuidas leida tasakaal teaduse ja ühiskondlike väärtuste vahel olukorras, kus keerukad teemad nagu kliima ja elurikkus tekitavad vastakaid tõlgendusi.

Paneelarutelu "Teadus ja loodus keset väärtusi ja vaidlusi" fookuses ei ole küsimus, kellel on õigus. Selle asemel analüüsivad nad, kuidas kujundada teadmistepõhist aruteluruumi, mis toetaks usaldust ja läbipaistvat suhtlust. Eesmärk on leida viise, kuidas teha vastutustundlikke otsuseid olukorras, kus põimuvad erinevad maailmavaated ja teaduslikud faktid.

Vestlusringis osalevad bioloog Urmas Kõljalg, eksperimentaalpsühholoogia professor Jüri Allik, maastikuökoloogia professor Ülo Mander ning Tallinna Tehnikaülikooli tenuuriprofessor Tarmo Soomere. Arutelu juhib Urmas Tartes.

Sündmus on osa soode teemale pühendatud konverentsist "Ah soo!", mida korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Tartu Ülikool ja Eesti Teaduste Akadeemia keskkonnakomisjon. Arutelu kestab ligikaudu poolteist tundi.