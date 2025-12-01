X!

Rahvusmõtte auhinna pälvis Ene-Margit Tiit

Ühiskond
Foto: Andres Tennus/TÜ
Ühiskond

Rahvusmõtte auhinna pälvis seekord Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiit.

Tartu Ülikooli aastapäeva aktusel toodi välja, et Tiit on pakkunud ühiskonnale kindlat jalgealust ning aidanud säilitada debattides ausat ja rahustavat mõtlemist.

Ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul on Ene-Margit Tiit pühendunud Eesti rahva ja rahvastiku uurimisele ning protsesside mõtestamisele. Ülikool soovis auhinnaga esile tõsta just Tiidu panust ühiskonna toimimise põhialuste analüüsimisse, mis näitab kätte suuna, kuhu Eesti rahvana teel on. Rektori hinnangul väärib erilist tähelepanu Tiidu suutlikkus hoida ühiskondlikes aruteludes tõenduspõhist joont, mis on Eesti rahvusmõtte üks alusväärtusi.

Rahvusmõtte auhinna komisjoni liige emeriitprofessor Jaak Kikas võrdles Tiidu tööd peegliga, mis kuvab matemaatilise täpsusega Eesti rahvuskeha seisundit. Kikase hinnangul ei ole tegemist iluuisutamisega, vaid ausa ja kohati karmi pildiga, mis võimaldab siiski kindlamalt tulevikku vaadata. Ta viitas Tiidu varasemale artiklikogumikule ja kinnitas, et see täpne vaade kinnitab Eesti püsimajäämist.

Täppisteadus rahvusmõtte teenistuses

Laureaat ise tunnistas, et nominatsioon tuli talle üllatavana, sest on seni ise pidanud rahvusmõtte auhinda pigem humanitaaride pärusmaaks. Tiit määratles end täppisteadlasena, kelle tööriistadeks on andmed ja arvud, kuid lisas, et rahvuslikel teemadel mõtisklemine on talle alati südamelähedane olnud.

Ene-Margit Tiidu töö on märkimisväärselt mõjutanud Tartu Ülikoolis tehtavat eestikeelset teadust ja rahvuslikku eneseteadvust. Kandidatuuri esitajad tõid esile tema veenvat seletusvõimet, mis on aidanud maandada tuliseid rahvastikuprotsesse puudutavaid vaidlusi. Samuti on tal olnud kandev roll matemaatika populariseerimisel.

Eesti matemaatilise statistika õppesuuna rajajana on Tiit koolitanud mitu põlvkonda statistikuid. Tema panus ulatub ka keeleloomesse, olles juurutanud sellised nüüdseks üldkasutatavad mõisted nagu üldkogum, valim ja valimi keskmine. Lisaks on tal olnud oluline roll sotsiaalteaduste arengus, sealhulgas perekonnauurimise töörühma loomisel ja juhtimisel.

Mõju ulatub teadustööst kaugemale

Ene-Margit Tiidu tegevus on olnud tihedalt seotud riikliku statistikaga. Alates 2006. aastast on ta Statistikaametis suunanud rahvaloenduste ettevalmistamist ning tema töörühma välja töötatud registripõhise loenduse metoodika on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu. Tema sulest on ilmunud üle 600 publikatsiooni ja enam kui 30 õpikut, sealhulgas mitmed Eesti rahvastiku ajalugu ja arengut käsitlevad teosed.

Emeriitprofessor osaleb aktiivselt avalikus arutelus ka praegu. Postimees valis ta 2025. aastal arvamusliidriks just põhjalike kirjutiste eest, mis analüüsisid sündimust ja sellega seotud lahendusi. Tiidu selged seisukohad on edendanud ühiskonna statistilist kirjaoskust ja aidanud hoida eesti keelt teaduskeelena elujõulisena.

Varasemalt on Ene-Margit Tiitu tunnustatud Tiiu Silla nimelise teaduse populariseerimise elutööpreemiaga. Ta on esimene Tartu Ülikooli naisteadlane, kes valiti välisülikooli audoktoriks.

Rahvusmõtte auhind antakse isikule, kes on silmapaistvalt edendanud Eesti rahvuslikku ja riiklikku eneseteadvust.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

Samal teemal

14:44

Rahvusmõtte auhinna pälvis Ene-Margit Tiit

10:56

Svante Pääbo: hirm inimkonna peatse väljasuremise ees on alusetu

28.11

Kirjandusteadlane: võõras võib pakkuda eetilisemat lähedust kui pereliige

22.11

Keeleteadlane: mulgi keele õpikule võib Aafrikast inspiratsiooni saada

17.11

Kas pimedas ekraani vaatamine rikub silmi?

12.11

"Teise mätta otsast": autolembus nullib rahvasportlaste rohepüüdlused

10.11

Muuseumide digikogud on üles leidnud vaid väike osa ühiskonnast

06.11

Kiindumus rõivasuurusesse soodustab e-poodide raiskavat tagastamist

05.11

Keeleteadlane: võib-olla vist räägiks ebakindlusest

03.11

Uus mudel aitab Läänemere riike kimbutavaid mereohte süsteemsemalt hinnata

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

15:29

Inimestel ja kuldsetel retriiveritel on üllatav geneetiline sarnasus

12:27

Ühe minuti loeng: kuidas saavad arvutimängud maailma aidata?

12:18

ChatGPT sai märkamatult kolmeaastaseks

10:57

Svante Pääbo pidas akadeemilise loengu neandertallaste pärandist

09:01

Linnutee südame tähed trotsivad hiiglasliku musta augu jõudu

29.11

Geniaalsed koerad on uudishimulikud ja keskendumisvõimelised

28.11

Päikesesüsteemi äärealadel paistab pöörlevat senitundmata struktuur

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo